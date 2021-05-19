Как белорусский крестьянин стал блестящим военным летчиком

Белорусский крестьянин Донат Макиёнок в годы Первой мировой войны стал легендой, подбив девять самолетов противника.

Хотя к началу ХХ века трудно было представить такую вот фантастическую картину - молодой парень из дальнего озерного края, будучи призван в пехоту, быстро освоит мудреную авиационную технику и с началом большой войны в 1914 году станет мастером воздушных боев.

История, согласитесь, характерная для следующей, советской эпохи, когда для многих уже именно так зазвучала мелодия "Авиамарша" с чеканными словами "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...". Но это было еще в последние годы Российской империи, а делал сказку былью родившийся 130 лет назад, 15 мая 1891 года, крестьянский сын Донат Макиёнок из маленькой деревни Дамбовка. Это самый север современной Беларуси. Неподалеку - громадное, второе по площади после знаменитой Нарочи Освейское озеро, знаменитое своим островом, на котором одно время даже колхоз работал. Нет в этих местах только одного - аэродромов, но массовое для начала ХХ века увлечение авиацией захватило и юного Доната.

Мечта была настолько страстной, что на пути к ней Макиёнок перепрыгивал казавшиеся объективно непреодолимыми препятствия. Его военная биография начинается в ноябре 1911 года, когда 20-летнего Доната призвали в 97-й пехотный Лифляндский полк, из которого до неба почти так же далеко, как и из окрестностей Освейского озера. Но удача улыбнулась новобранцу - растущей российской авиации требовались не только летчики, но и механики. Макиёнок до службы получил начальные технические навыки и благодаря им уже в марте 1912-го был зачислен в 3-й корпусной авиационный отряд, а в мае отправлен в севастопольскую школу авиации, где успешно окончил курсы мотористов. От моториста до пилота вроде бы дистанция огромного размера, но на смышленого парня в авиашколе обратили внимание, и он это внимание оправдал сполна. Молодому солдату разрешили учиться на летчика, и за несколько месяцев до войны, в феврале 1914-го, он получил летное удостоверение. Вернувшись после учебы в свой авиаотряд, он стал там единственным пилотом, не имевшим офицерского звания, будучи всего лишь старшим унтер-офицером.

Летать с началом Первой мировой Донату довелось целых три года - с августа 1914-го до августа 1917-го. Белорусский крестьянский сын оказался фантастически удачлив - летная служба в ту пору сопровождалась огромным количеством опасностей и просто курьезов ввиду несовершенства техники. Из таких нештатных ситуаций на боевом пути Макиёнка можно сделать неплохой сценарий приключенческого фильма: там и отказ двигателя, и пробитый пулей бензобак, и приземление в болото, и жесткие посадки с поломанными крыльями, винтом и шасси, и сомнительное удовольствие потеряться в тумане или быть поверженным порывом ветра, и сожжение поврежденного самолета, приземлившегося вблизи позиций противника. Каждая из таких историй могла стать последней в военной биографии молодого пилота, но всякий раз окончание выдавалось благополучным, легкие ранения и травмы средней тяжести не в счет. Самое большое счастье привалило в Восточной Пруссии, где грозовым летом 1914-го Донат открывал счет своим боевым вылетам. Третьему корпусному авиаотряду удалось избежать окружения.

Фото: из архива

Начинал он с очень важной для той войны авиационной разведки, выведывая с воздуха конфигурации частей и боевой техники германской армии. Летали вдвоем, и очень часто летчиком-наблюдателем при пилоте Макиёнке был другой белорус, его ровесник подпоручик Василий Макейчик родом из Бобруйска. В апреле 1915 года их экипаж был подбит вражеской артиллерией - все же удалось долететь до нейтральной полосы, но садиться пришлось в болото. Макейчика придавило крылом, и Макиёнку пришлось тащить товарища до своей линии окопов. В 1915-м Донат получил первое офицерское звание, став подпрапорщиком, а в конце года императорским указом ему было присвоено звание военного летчика.

В феврале 1916 года Макиёнок вместе с товарищами освоил новую по тем временам тактику ночных бомбардировок, а к концу года перешел на службу в 7-й истребительный авиаотряд. Именно там с марта по август 1917 года и зафиксированы девять сбитых им вражеских аэропланов, четыре из которых были засчитаны Донату вне всяких сомнений. Летчик-истребитель из белорусского крестьянина получился первоклассный. Командир 7-го авиаотряда Иван Орлов дал ему такую характеристику: "Летчик изумительной храбрости. Не только отлично исполняет приказы, но сам всегда вызывается на опасные полеты, которые выполняет блестяще. Также очень хорош по технике полета, свою работу любит. Характера спокойного и уживчивого. Всего более подходит для истребительного дела, хотя одинаково хорошо выполняет всякие задачи".

Революционный 1917-й стал звездным часом 26-летнего летчика. Первую мировую он закончил штабс-капитаном, кавалером шести боевых орденов. Но три года большой войны подорвали здоровье отчаянного пилота, и все чаще давал о себе знать проявившийся туберкулез. С осени 1917 года Макиёнок лечится в Крыму, а в 1918-м идет на службу во 2-й польский корпус, созданный в составе Русской армии. Католика по вере, его в ряде источников неверно называют поляком, но в тот момент переход на польскую службу показался ему хорошей альтернативой службе у большевиков, которых герой-летчик не любил, обвиняя в развале армии в 1917-м.

Большевиков герой-летчик не любил, обвиняя их в развале армии в 1917 году

На польской службе он оказался и в дальнейшем, а летную работу из-за болезни пришлось оставить уже в 1919-м. С началом Второй мировой войны выяснилось, что немцы не забыли, кто сбивал их самолеты в прошлую войну.

В 1941 году Макиёнок был арестован гитлеровцами и погиб в печально знаменитом Освенциме.