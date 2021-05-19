Lamborghini планирует перейти на электромобили и подзаряжаемые гибриды

Итальянский производитель суперкаров Automobili Lamborghini представил корпоративный план по переводу модельной линейки на силовые установки типа "чистый электромобиль" и "подзаряжаемый гибрид". Стратегия получила название Direzione Cor Tauri, т.е. "направление тельца" (имеется в виду фирменный символ).

В 2021-2022 годах компания представит две последние разработки, оснащенные только ДВС - их укомплектуют V12. В 2023 году выйдет первый серийный суперкар с гибридным двигателем, а к 2024-му будет электрифицирован весь модельный ряд. Неизбежную прибавку в весе силовых установок будут компенсировать облегчением кузова за счет более широкого применения углепластика. Первый чисто электрический суперкар Lamborghini выйдет во второй половине 2020-х. Вся программа рассчитана до 2030-го, в ее рамках выйдут четыре новые модели, общий объем инвестиций в программу составляет 1,5 млрд евро - это рекордная сумма в истории компании.

Напомним, Lamborghini входит в состав концерна Volkswagen.