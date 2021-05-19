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19.05.2021 12:04
Рубрика: Российский автопром

Новую Lada Vesta сфотографировали в комплектации "для бедных"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

Прототипы обновлённой Lada Vesta неоднократно фотографировались во время испытаний, но это были преимущественно кросс-версии в максимальной комплектации, о чём свидетельствовали светодиодные противотуманные фары. На этот раз в объективе - Vesta FL в комплектации "для бедных".

Фото: скриншот с youtube.com
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Во-первых, на фото, опубликованных Avtograd news, не Vesta Cross, о чём говорит решётка радиатора с парой поперечин, которые есть у актуальной версии модели. Изменился, насколько можно судить по фото, лишь рисунок пластиковой сетки.

Ещё одна особенность прототипа - обычные "галогенки", что подтверждает дифференциацию комплектаций: LED-фары будут только в дорогих исполнениях.

Ранее "РГ" сообщала, что последняя комиссия по качеству забраковала новые образцы Vesta FL. В основном претензии - к комплектующим.

Выход обновлённой Lada Vesta запланирован на 2022 год. В настоящее время цены на модель стартуют от 743 900 рублей за седан и от 835 900 рублей за универсал Vesta SW.