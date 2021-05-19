Путин указал на проблемы в реализации детского туристического кешбэка

Президент Владимир Путин отметил наличие проблем на старте программы возврата родителям половины стоимости детских путевок в летние лагеря.

На совещании с членами правительства, где обсуждалось выполнение задач из Послания Федеральному Собранию, глава государства напомнил о приближающемся сезоне летних отпусков. "Многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей. Конечно, один из ключевых вопросов здесь - это стоимость отдыха. Людям важно понимать, какую поддержку здесь окажет государство", - подчеркнул Путин.

В Послании прозвучали три инициативы, в том числе возвращение половины стоимости детской путевки в летний лагерь. "Есть, вижу, уже здесь и проблемы. Подчеркну, все решения на этот счет уже должны быть приняты", - указал глава государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о проделанной правительством работе по тем поручениям, выполнить которые требовалось в мае. "На заседании правительства в минувший четверг мы направила пять миллиардов рублей, чтобы родители смогли вернуть половины стоимости путевки", - заявил он. Кроме того, продлена до конца года программа туристического кешбэка, на что Ростуризму в конце апреля выделили дополнительно более 4,5 миллиардов рублей.