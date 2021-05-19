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19.05.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Пищевые цепочки

С чем связан "поход" крупных ретейлеров на Москву
Текст: Михаил Загайнов
На российском рынке продуктового ретейла - второе крупное слияние. Вслед за "Магнитом", который накануне объявил о покупке сети "Дикси" за 92,4 млрд рублей, компания "Лента" сообщила о намерении поглотить сеть Billa. Цена сделки составит 215 млн евро.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

"Приобретение супермаркетов "Билла Россия" даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей и позволит удвоить общее количество супермаркетов "Лента", - заявил гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин. По оценке компании, после сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ретейла Москвы и области составит около 3%.

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Подавляющее большинство точек Billa расположены в Москве и Московской области, распределительный центр находится в подмосковном Быково.

Конечная цель и "Магнита", и "Ленты" - расширение присутствия в Москве и Московской области. Задачи же, решаемые обеими компаниями, при этом отличаются.

"Лента" планирует получить контроль над 161 супермаркетом Billa. После завершения сделки все торговые точки перейдут под единый бренд покупателя. Все 5,4 тыс. сотрудников Billa перейдут на работу в "Ленту".

Компания намерена закрыть сделку летом 2021 года. Для этого компании необходимо получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС): регулятор должен рассмотреть ходатайство о покупке в течение месяца, но этот срок может быть продлен.

Решение "Ленты" купить супермаркеты Billa позволит компании резко усилить позиции на московском рынке, а также даст мощный толчок развитию онлайн-торговли, считает председатель правления, президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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"Billa давно работает в Москве, у них хорошие локации, есть уже свой покупатель. Для "Ленты" это несомненное усиление, особенно если учесть планы компании по развитию онлайн-торговли. Новые супермаркеты позволят резко сократить время доставки товара покупателю", - рассказал он. В этом цель "Ленты" отличается от задач, которые ставит перед собой "Магнит", пытающийся вернуть себе первое место на рынке, которое он потерял в 2018 году, уступив Х5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель").

По словам Карпова, в рамках сделки между "Лентой" и Billa наибольший вопрос вызывает решение немецкой REWE Group, которой принадлежит Billa Russia GmbH, уйти с российского рынка. "На мой взгляд, это связано с тем, что маржинальность бизнеса в России под вопросом для западных ретейлеров", - отметил Карпов.

Что касается интересов покупателей, эксперт считает, что речь может идти лишь о разнице в ассортиментах "Ленты" и Billa. "Благодаря западным партнерам, Billa продавала ряд товаров, которые закупала напрямую в Европе. После перехода супермаркетов под контроль "Ленты" покупатели, возможно, потеряют эти товары. Однако в целом существенных изменений не ожидается, доля европейских товаров и у Billa невелика. В свою очередь, "Лента" - качественный ретейлер, массовый потребитель не пострадает", - подчеркнул Карпов.

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Снижения цен на товары, на что ориентируются в первую очередь покупатели, ждать также не стоит, уверен эксперт. На рынке давно сложилась система закупок у поставщиков, все ретейлеры работают на примерно равных условиях, и слияния вряд ли смогут повлиять на правила игры.

"Поставщикам по ценам уходить ниже уже некуда. Торговые сети в данном случае могут очень жестко диктовать свои условия, эта система выстроена. Единственное возможное движение - вверх, но X5, "Магнит" и "Лента" - очень крупные игроки, рыночной силы у них достаточно", - уверен Карпов.

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