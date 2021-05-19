Глупыми областные власти назвали пробки, возникающие, что называется, на ровном месте и из-за незначительных причин. Классический пример - отсутствие выездного кармана на поворот с оживленного перекрестка. Если этот поворот регулируется отдельной стрелкой, на подъезде к перекрестку образуется хроническое столпотворение, причем для этого достаточно всего лишь вовремя не перестроиться или не вовремя затормозить. На каких-то улицах некорректно работают светофоры - слишком быстро переключаются с зеленого на красный при достаточно плотном трафике, снижая пропускную способность дороги. "Где-то нужно убрать искусственную неровность в виде лежачего полицейского, а где-то - просто провести ямочный ремонт", - перечисляет вице-губернатор области Игорь Тресков.

Все эти работы можно провести достаточно быстро. Даже самые сложные из них, такие как изменение схемы движения, переразметка перекрестков или установка светофора занимают не больше четырех недель, а уж перенастроить светофор, залатать ямы и убрать искусственную неровность можно за три дня.

Игорь Тресков приводит конкретные примеры ликвидации глупых пробок: "244 обращения было от жителей Лыткарино, которые до получаса теряли в пробке на Лыткаринском шоссе. Мы ограничили проезд транзитного транспорта через город и откорректировали режим работы светофора. Автомобилисты стали экономить на дороге от 15 до 30 минут". Исчезли заторы и на подъездах к двум крупным жилым комплексам в Ленинском округе области. На выезде из ЖК "Восточное Бутово" обустроили три переходно-скоростных полосы и добавили светофорам поворотные стрелки. А для жителей поселка Развилки открыли второй выезд по Проектируемому проезду № 5541 на Рублево-Успенское шоссе. В Развилке проживают 12 тысяч человек, которые и прежде пользовались этим выездом, объезжая пробки на других дорогах. Но прежде он представлял собой узкую грунтовку в ямах и канавах, перманентно тормозившую из-за низкого качества езды. А теперь здесь лежит хороший асфальт, по которому жители в час пик проезжают за 8 минут вместо обычных 30.

По словам Трескова, проанализировав все предложения граждан на "Доброделе", специалисты определили 495 участков дорог, которые действительно нуждаются в дополнительных антипробочных решениях. 184 очага скопления машин можно ликвидировать достаточно быстро. Почему такие несоизмеримые цифры? Дело в том, у областного дорожного хозяйства разные балансодержатели - существуют дороги региональные, муниципальные, до сих пор встречаются ведомственные и даже бесхозяйные. И иной раз, чтобы оборудовать выездной карман протяженностью 10 метров, нужно обратиться в столько инстанций и оформить столько разрешений, что это оборудование может растянуться на месяцы.

Помимо того, что уже сделано, в области до конца года построят 35 дополнительных полос для поворотов на перекрестках, перенастроят 200 светофоров и оборудуют пять новых перекрестков с круговым движением. Остальные глупые пробки власти тоже бросят. Просто на их ликвидацию потребуется больше времени.

Продолжают принимать предложения жителей и на "Доброделе", ведь избавление от одних глупых пробок не гарантирует того, что не появятся другие.