Лето - традиционная пора отпусков, когда каждый человек может хотя бы на пару недель забыть о работе и посвятить эти десять-пятнадцать дней отдыху.

Такие терема мало где увидишь. А в Городце они есть. Фото: Николай Нестеренко

Кто-то с удовольствием разомнется на даче, где всегда есть место приложения силы, другие поедут в санаторий подлечить старые болячки, а некоторые, если не большинство, отправятся в путешествия. Заграничные поездки сейчас весьма проблематичны, поэтому многие выберут маршруты по родной стране. Конечно, неплохо бы посмотреть Байкал, Камчатку или Алтай. Но поездка туда из Нижнего Новгорода влетит в копеечку, а еще и домой вернуться надо...

Поэтому рассмотрим векторы местного значения, тем более что даже знакомые по прежним годам места за последнее время сильно изменились. Есть смысл обновить впечатления, повторив обзор достопримечательностей региона-52 и соседних.

Что посмотреть в Нижнем Новгороде

Туристический сезон набирает обороты, а Нижний Новгород тем временем усиленно готовится к 800-летию, поэтому многие достойные внимания памятники и объекты закрыты на ремонт. Но далеко не все! О том, что можно посмотреть в городе и области в этот сезон, корреспонденту "РГ" рассказала член Союза экскурсоводов России Виктория Азарова. Выбор огромный: далеко не каждый нижегородец знает обо всех жемчужинах, которые скрывает его родной регион.

- Даже если не брать во внимание ремонтируемые кремль и Большую Покровскую, в Нижнем есть что посмотреть, - уверена Виктория Азарова. - До сентября (дальше начнется ремонт) стоит прогуляться по Рождественской улице, Нижневолжской набережной, Черниговской улице с куйбышевской водокачкой. Последняя - для любителей "руинированной экзотики". Не забываем про речные прогулки, велопрокаты или арендованные самокаты. Найдется что посмотреть и в нижней части города, не столь раскрученной, но не менее интересной. А ведь еще есть Дзержинск с его архитектурой и Шуховской башней!

С закрытием на реконструкцию парка "Швейцария" многие из тех, кто посещал его постоянно, "приспособили" для прогулок соседние территории.

- В этом году с внучкой впервые спустились к Оке на то место, которое называется урочищем Слуда, - рассказывает житель Советского района приволжской столицы Виктор Денисов. - И были немало удивлены красотой этого почти заброшенного и дикого уголка нашего города. Когда-то - примерно до середины семидесятых годов прошлого века - здесь была проложена железная дорога, работали люди. А после того как рельсы разобрали, на берегу, кроме рыбаков, мало кого встретишь. Но мы с внучкой встретили... лису!

Север области: хохлома, старообрядцы и храмы

Одним из самых раскрученных и популярных туристических направлений является Городец. Но даже те, кто побывал здесь не единожды, не подозревают о том, сколько интересного они еще не видели. Большинство ограничиваются комплексом "Город мастеров", памятником Александру Невскому и музеем самоваров.

- Но в Городце можно ходить целый день! - говорит Виктория Азарова. - Особенно если попадется хороший экскурсовод, а они здесь есть. Назову хотя бы два имени: Галина Торопкина и Наталья Дукантони, которые открыли культурный центр "Лев и вишня". Они могут, например, организовать квест по городу. Если хотите гулять самостоятельно - почитайте что-то о старообрядцах, найдите место, где стояла их часовня, дойдите до комплекса старинных зданий в нижней части Городца на улице Горького, посетите музейный квартал, школу имени Ворожейкина и район вокруг нее - Городецкий вал и старинную церковь Архангела Михаила.

По дороге в Городец на правом берегу Волги есть село Николо-Погост, где находится прекрасный храмовый комплекс XVIII века. Добраться туда можно на машине или на автобусе.

Поездку в Городец на выходные можно совместить с посещением села Скоробогатово Ковернинского района - подлинной родины хохломы. Там до сих пор работает фабрика, есть музей в деревенском доме. Далее по курсу - фабрика шкатулок в Семине, где готовится к открытию музей народных промыслов. В райцентре Ковернино есть производство домашнего шоколада. А в местных лесах - возрождающийся Высоковский Успенский монастырь: история обители насчитывает более 200 лет, а постройки представляют собой красивейший архитектурный ансамбль эпохи классицизма.

Специально стоит съездить и на Ветлугу, тем более что по ее берегам и поблизости к ним находится немало прекрасных турбаз. Здесь к посещению обязательно легендарное озеро Светлояр, старинная усадьба Левашовых в Галибихе. Стоит заехать в село Троицкое, чтобы полюбоваться природой и деревянной церковью.

А кто добрался до Ветлуги, тот запросто попадет и в замок Шереметева в селе Юрино - это уже соседняя Республика Марий Эл.

Отдельным направлением на севере области стоит выделить места, связанные с историей заволжских кержаков-старообрядцев. Это Семенов, Осинки, Комаровский скит, Оленево, Шарпан. Но в керженскую тайгу без помощи местных проводников-экскурсоводов лучше не соваться. Как минимум можно уехать ни с чем.

Юг губернии: колокольни и усадьбы

Сейчас поездку в этом направлении осложняет строительство развязки в Ольгине, но если выехать пораньше, то пробку можно миновать с минимальными потерями. Как вариант - выбрать дорогу через Южный обход. У кого нет автомобиля, тот может воспользоваться автобусом или электричкой.

В Арзамасе находятся удивительной красоты храмовые комплексы, в городе сохранилась старинная деревянная застройка. Рядом с городом за рекой Тешей - село Выездное, где находится церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. Храм был построен в начале XIX века, а его колокольня - в 1721 году. Здесь есть картина "Распятие", принадлежащая кисти испанского живописца XVII века Бартоломео Эстебана Мурильо. История ее появления под Арзамасом удивительна, обязательно почитайте перед тем, как ехать.

В этом же направлении стоит заглянуть в не столь известную усадьбу Карамзиных в поселке Рогожка Первомайского района. Здесь частично сохранился удивительной красоты парк с системой прудов.

Лысково и Макарий

Между этими двумя населенными пунктами через Волгу ходит паром, который позволит посетить сразу оба городка. Можно переправиться и на автомобиле. По дороге в Лысково обязательно стоит заехать в редкой красоты шатровую деревянную церковь села Великий Враг, памятник архитектуры федерального значения. По пути также грех пропустить село Безводное с богатейшей историей, которая берет начало в XIV веке. Здесь даже снимали несколько известных фильмов.

В 1975 году Георгий Гречко увидел церковь Иконы Казанской Божьей Матери в Рожново из космического корабля и загорелся идеей посетить храм. В 2013 году мечта осуществилась. Фото: Мария Волкова/РГ

Желтоводский Макарьев монастырь - великолепный памятник архитектуры, мощная цитадель XVII века. Здесь сохранились уникальные фрески в Троицком соборе, отражающие переход от канонической иконописи к академической, европейской. В самом селе есть музей ткацкого станка и музей местного дореволюционного фотографа Федора Фомина, ученика знаменитого Андрея Карелина.

По пути из Макарьева стоит заглянуть в село Рожново, где находится старинный храм Казанской иконы Божьей Матери, который, по его собственным словам, видел из космоса Георгий Гречко.

А как у соседей?

На всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" кировчанка Ирина Колчина представила свой проект веревочного парка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Это специальная трасса для особенных туристов, в лесном массиве на базе веревочного парка. Конструкция парка учитывает особенности гостей: широкие мостики, испытания на логику, мелкие и крупные детали, специальная страховочная сетка. Проходить маршрут можно самостоятельно, в сопровождении близкого человека или инструктора, - рассказывает автор.

Ирина уверена, что проект легко масштабировать по всей стране. Финал конкурса состоится в июне в Нижнем Новгороде.