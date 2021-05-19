Кто-то с удовольствием разомнется на даче, где всегда есть место приложения силы, другие поедут в санаторий подлечить старые болячки, а некоторые, если не большинство, отправятся в путешествия. Заграничные поездки сейчас весьма проблематичны, поэтому многие выберут маршруты по родной стране. Конечно, неплохо бы посмотреть Байкал, Камчатку или Алтай. Но поездка туда из Нижнего Новгорода влетит в копеечку, а еще и домой вернуться надо...
Поэтому рассмотрим векторы местного значения, тем более что даже знакомые по прежним годам места за последнее время сильно изменились. Есть смысл обновить впечатления, повторив обзор достопримечательностей региона-52 и соседних.
Что посмотреть в Нижнем Новгороде
Туристический сезон набирает обороты, а Нижний Новгород тем временем усиленно готовится к 800-летию, поэтому многие достойные внимания памятники и объекты закрыты на ремонт. Но далеко не все! О том, что можно посмотреть в городе и области в этот сезон, корреспонденту "РГ" рассказала член Союза экскурсоводов России Виктория Азарова. Выбор огромный: далеко не каждый нижегородец знает обо всех жемчужинах, которые скрывает его родной регион.
- Даже если не брать во внимание ремонтируемые кремль и Большую Покровскую, в Нижнем есть что посмотреть, - уверена Виктория Азарова. - До сентября (дальше начнется ремонт) стоит прогуляться по Рождественской улице, Нижневолжской набережной, Черниговской улице с куйбышевской водокачкой. Последняя - для любителей "руинированной экзотики". Не забываем про речные прогулки, велопрокаты или арендованные самокаты. Найдется что посмотреть и в нижней части города, не столь раскрученной, но не менее интересной. А ведь еще есть Дзержинск с его архитектурой и Шуховской башней!
С закрытием на реконструкцию парка "Швейцария" многие из тех, кто посещал его постоянно, "приспособили" для прогулок соседние территории.
- В этом году с внучкой впервые спустились к Оке на то место, которое называется урочищем Слуда, - рассказывает житель Советского района приволжской столицы Виктор Денисов. - И были немало удивлены красотой этого почти заброшенного и дикого уголка нашего города. Когда-то - примерно до середины семидесятых годов прошлого века - здесь была проложена железная дорога, работали люди. А после того как рельсы разобрали, на берегу, кроме рыбаков, мало кого встретишь. Но мы с внучкой встретили... лису!
Север области: хохлома, старообрядцы и храмы
Одним из самых раскрученных и популярных туристических направлений является Городец. Но даже те, кто побывал здесь не единожды, не подозревают о том, сколько интересного они еще не видели. Большинство ограничиваются комплексом "Город мастеров", памятником Александру Невскому и музеем самоваров.
- Но в Городце можно ходить целый день! - говорит Виктория Азарова. - Особенно если попадется хороший экскурсовод, а они здесь есть. Назову хотя бы два имени: Галина Торопкина и Наталья Дукантони, которые открыли культурный центр "Лев и вишня". Они могут, например, организовать квест по городу. Если хотите гулять самостоятельно - почитайте что-то о старообрядцах, найдите место, где стояла их часовня, дойдите до комплекса старинных зданий в нижней части Городца на улице Горького, посетите музейный квартал, школу имени Ворожейкина и район вокруг нее - Городецкий вал и старинную церковь Архангела Михаила.
По дороге в Городец на правом берегу Волги есть село Николо-Погост, где находится прекрасный храмовый комплекс XVIII века. Добраться туда можно на машине или на автобусе.
Поездку в Городец на выходные можно совместить с посещением села Скоробогатово Ковернинского района - подлинной родины хохломы. Там до сих пор работает фабрика, есть музей в деревенском доме. Далее по курсу - фабрика шкатулок в Семине, где готовится к открытию музей народных промыслов. В райцентре Ковернино есть производство домашнего шоколада. А в местных лесах - возрождающийся Высоковский Успенский монастырь: история обители насчитывает более 200 лет, а постройки представляют собой красивейший архитектурный ансамбль эпохи классицизма.
Специально стоит съездить и на Ветлугу, тем более что по ее берегам и поблизости к ним находится немало прекрасных турбаз. Здесь к посещению обязательно легендарное озеро Светлояр, старинная усадьба Левашовых в Галибихе. Стоит заехать в село Троицкое, чтобы полюбоваться природой и деревянной церковью.
А кто добрался до Ветлуги, тот запросто попадет и в замок Шереметева в селе Юрино - это уже соседняя Республика Марий Эл.
Отдельным направлением на севере области стоит выделить места, связанные с историей заволжских кержаков-старообрядцев. Это Семенов, Осинки, Комаровский скит, Оленево, Шарпан. Но в керженскую тайгу без помощи местных проводников-экскурсоводов лучше не соваться. Как минимум можно уехать ни с чем.
Юг губернии: колокольни и усадьбы
Сейчас поездку в этом направлении осложняет строительство развязки в Ольгине, но если выехать пораньше, то пробку можно миновать с минимальными потерями. Как вариант - выбрать дорогу через Южный обход. У кого нет автомобиля, тот может воспользоваться автобусом или электричкой.
В Арзамасе находятся удивительной красоты храмовые комплексы, в городе сохранилась старинная деревянная застройка. Рядом с городом за рекой Тешей - село Выездное, где находится церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. Храм был построен в начале XIX века, а его колокольня - в 1721 году. Здесь есть картина "Распятие", принадлежащая кисти испанского живописца XVII века Бартоломео Эстебана Мурильо. История ее появления под Арзамасом удивительна, обязательно почитайте перед тем, как ехать.
В этом же направлении стоит заглянуть в не столь известную усадьбу Карамзиных в поселке Рогожка Первомайского района. Здесь частично сохранился удивительной красоты парк с системой прудов.
Лысково и Макарий
Между этими двумя населенными пунктами через Волгу ходит паром, который позволит посетить сразу оба городка. Можно переправиться и на автомобиле. По дороге в Лысково обязательно стоит заехать в редкой красоты шатровую деревянную церковь села Великий Враг, памятник архитектуры федерального значения. По пути также грех пропустить село Безводное с богатейшей историей, которая берет начало в XIV веке. Здесь даже снимали несколько известных фильмов.
Желтоводский Макарьев монастырь - великолепный памятник архитектуры, мощная цитадель XVII века. Здесь сохранились уникальные фрески в Троицком соборе, отражающие переход от канонической иконописи к академической, европейской. В самом селе есть музей ткацкого станка и музей местного дореволюционного фотографа Федора Фомина, ученика знаменитого Андрея Карелина.
По пути из Макарьева стоит заглянуть в село Рожново, где находится старинный храм Казанской иконы Божьей Матери, который, по его собственным словам, видел из космоса Георгий Гречко.
На всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" кировчанка Ирина Колчина представила свой проект веревочного парка для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Это специальная трасса для особенных туристов, в лесном массиве на базе веревочного парка. Конструкция парка учитывает особенности гостей: широкие мостики, испытания на логику, мелкие и крупные детали, специальная страховочная сетка. Проходить маршрут можно самостоятельно, в сопровождении близкого человека или инструктора, - рассказывает автор.
Ирина уверена, что проект легко масштабировать по всей стране. Финал конкурса состоится в июне в Нижнем Новгороде.