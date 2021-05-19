В Казани наградят учеников, помогавших эвакуации из гимназии №175

Ученики, проявившие мужество во время стрельбы в казанской гимназии №175 и помогавшие при эвакуации, получат награды за мужество. Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в настоящее время готовится список школьников.

- Среди тех, кто активно принимал участие в спасательной операции, есть дети. О них сообщают и учителя, и другие школьники, говорят, что ученик такого-то класса помогал выводить детей, кто-то вместе с учителем баррикадировал двери. Сейчас готовится поименный список учителей и учеников с 5-го по 11-й классы, которые проявили мужество во время трагедии, - сказала Галимова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии №175.

Между тем, в самом учебном заведении начались работы по капитальному ремонту, прорабатываются вопросы по перепланировке внутреннего обустройства так, чтобы, как отметила Галимова, школа изменилась и визуально, и функционально. Открыть обновленную гимназию планируется в начале следующего учебного года.

Напомним, 11 мая ворвавшийся в школу ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев взорвал самодельное устройство и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали семь детей и двое педагогов. Различные ранения получили более 20 человек, в основном, дети.