В Красноярском крае задержали виновника ДТП с пятью погибшими

Полиция задержала водителя "Газели", виновного, по предварительным данным, в ДТП и смерти пяти жителей города Боготола, сообщает сегодня главк МВД по Красноярскому краю.

Трагический инцидент произошел утром 18 мая на 633 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Грузовик ГАЗ выехал, по информации ГИБДД, на встречную полосу и столкнулся с Honda Civic, двигавшейся со стороны Ачинска в Боготол. Водитель и четверо пассажиров иномарки, возвращавшиеся домой из командировки, погибли.

Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы. Виновному грозит до семи лет лишения свободы. Следователи ходатайствуют в суде о заключении водителя "Газели" под стражу.