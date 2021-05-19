Создать единую цифровую платформу для школ поможет бизнес

Ваша компания была первой в стране, заключившей с региональными властями соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) при реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Чем отличается сотрудничество в формате ГЧП от обычных контрактов, инвестиционных соглашений?

Гавриил Леви: У нас большой опыт сотрудничества с субъектами Федерации в формате ГЧП - более 12 лет, фактически с момента основания компании. Разница в том, что этот первый в России контракт такого рода, заключенный с правительством Новгородской области, оформлен по прозрачной процедуре, описанной в федеральном законе о ГЧП в IT от 2018 года. Сейчас в процессе работа еще почти с двумя десятками регионов.

Что получает от такого сотрудничества регион?

Гавриил Леви: Прежде всего - экономию бюджетных средств. Ведь все регионы обязаны реализовывать федеральный проект "Цифровая образовательная среда", им приходится самостоятельно закупать либо разрабатывать цифровые инструменты, и это крупные суммы. В среднем, мы подсчитали, в стране тратится более двух миллиардов рублей ежегодно на закупки информационных систем для цифровизации образования. Одни регионы тратят больше, а у других вообще такой возможности нет, поэтому для них формат, который мы предлагаем, очень удобен. Регион может решить целый ряд проблем по цифровизации, по управлению образованием, мониторингу его качества, сбору статистики в режиме реального времени, получить платформу, которая даже на мировом уровне одна из лучших с точки зрения технологии и набора функционала. И все это без бюджетных затрат: проект финансируется за счет собственных средств ООО "Дневник.ру".

В каких цифрах эта бюджетная экономия выражается?

Гавриил Леви: В Великом Новгороде это будет более ста миллионов рублей по итогам контракта. И это только подсчет закупки минимально необходимого технологического набора по минимальной цене, которая есть на рынке. Если сюда приплюсовать еще эффекты цифровизации, экономию времени учителей и администраторов, экономию бумажных носителей, принтеров и расходников для них, то сумма будет, конечно, гораздо больше.

Сейчас Дневник.ру - единственная компания, которая работает в образовательной сфере в формате ГЧП, почему?

Гавриил Леви: Таких сделок в сегменте IT-продуктов вообще очень мало, в основном сотрудничество по ГЧП связано со строительством каких-то инфраструктурных объектов.

Мы одна из немногих компаний, если не единственная, кто умеет извлекать прибыль из такого рода соглашений. Поскольку такой формат не предполагает получение денег от государства, то необходимо их компенсировать каким-то другим путем. У нас эти инструменты уже давно обкатаны и хорошо работают, не вызывают негатива ни у чиновников, ни у пользователей.

Участвовать в ГЧП нам позволяет большой опыт и экспертиза в создании масштабных высоконагруженных систем. Довольно непросто пройти всю цепочку согласований. Необходимо иметь потенциал для развития платформы, ведь одно дело - контракт с государством, где ты гарантированно получаешь выручку вне зависимости от того, что дальше происходит с твоим продуктом, и совсем другое - когда тебе приходится ежедневно улучшать, развивать свой продукт: в обязанности частного партнера входит создание, внедрение, сопровождение и модернизация.

Надо быть готовым и к тому, что цифровой сервис очень быстро становится широко востребованным, входит в тройку-пятерку самых популярных, так как услуга, которую мы предоставляем, актуальна для большого количества семей. Поэтому необходимы специалисты, серверные мощности.

Вы создаете новый "Дневник" для разных регионов или существует типовой кейс для всех?

Гавриил Леви: У нас к каждому региону уникальный подход, ориентированный на его потребности. В нашей линейке около восьми различных продуктов, и мы можем предложить как комплекс из всех этих решений, так и какую-то комбинированную схему с использованием разного количества продуктов, от восьми до одного. Но интерфейс, общая логика юзабилити и базовые сервисы всегда одни и те же.

Мы - одна из немногих компаний в России, которая экспортирует свои IT-продукты за пределы страны. Наши долгосрочные ГЧП-соглашения в Казахстане и Узбекистане закрепляют за нами право информатизировать и внедрять наш продукт в этих странах на протяжении многих десятков последующих лет.

Внутри России мы также рассчитываем на поддержку и помощь со стороны наших региональных и государственных партнеров. Мы вышли со своей инициативой ко всем 85 регионам страны. Надеюсь, их заинтересует формат сотрудничества, который мы предлагаем и который позволит им решить свои актуальные проблемы без затрат для бюджета, получив на многие годы вперед гарантию отличного сервиса и высокого качества госуслуг для своих граждан.