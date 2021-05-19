Это был удивительный период на Черноморском побережье: за десять дней на Кубани побывали более 680 тысяч туристов. Абсолютный рекорд! По сравнению с 2019 годом турпоток вырос на 20 процентов. Здесь можно было встретить жителей, наверное, всех российских регионов. Что же они увидели в южном крае?

Уже в начале мая на Черноморском побережье Кубани был зафиксирован аншлаг. А что же тогда будет летом? Фото: Владимир Аносов/РГ

Традиционно самыми популярными направлениями с первого по 11 мая стали Сочи, Анапа и Геленджик, где побывали 232, 89 и 73 тысячи гостей соответственно. Такой повышенный спрос был связан с новостью о длинных майских выходных и ограничением авиаперелетов на зарубежные курорты.

...Пляжи в Сочи буквально были забиты туристами. Отдыхающие прогуливались в майках и шортах, загорали. Воздух прогрелся до 30 градусов. Немало смельчаков окуналось в довольно прохладное море. Температура воды - плюс 17.

Одним из самых популярных мест на приморской набережной оказалось кафе, где продают мидии. За порциями в кастрюлях по 470 рублей приходилось ждать в очереди минут 40.

- Мидии вкусные и подача интересная, - поделилась впечатлениями гостья из Новосибирска Анна Кузьмина. - Мне очень понравилось, как все организовано в Сочи. Пожалуй, это лучший регион страны, где каждый человек может найти для себя много интересного. Да и люди улыбчивые, повсюду позитивное настроение. В общем, вокруг релакс.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, в первых числах мая открылись 14 пляжных территорий. Правда, из-за масштабной реконструкции пока закрыта популярная "Ривьера".

- В Большом Сочи летом будут работать около 100 пляжей, из которых 33 в преддверии сезона получили экологический сертификат "Голубой флаг", что свидетельствует не только о высоком качестве морской воды, но и о сервисе, который предоставляют арендаторы пляжей гостям и жителям Сочи, - говорит она.

Как считает генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко, спрос на отдых в Сочи вполне оправдан, ведь главный курорт страны развивался буквально квантовым скачком, чем не могут похвастаться другие российские регионы.

- В Сочи в первую очередь едут за морем, несмотря на то, что купаться в Черном море в мае еще холодно, но уже можно загорать - солнце греет как летом, - объяснила она. - Также на курорте есть пешеходные и велосипедные маршруты. Популярностью пользуется и отдых в горах.

Кстати, во время длинных выходных в горах, как и у моря, был зафиксирован аншлаг. Выстроились очереди на канатные дороги. А некоторые туристы с раннего утра спешили к вершинам с лыжами. Ничего удивительного - в горной долине "Цирк-2" даже можно было еще покататься на горных лыжах или сноуборде.

Но больше всего туристам пришлись по душе многочисленные экотропы. Многие новинки сезона еще только готовят. В горах курортный сезон начинается не как в этом году на море - первого мая, а ближе к лету.

Гости Анапы, в целом, также остались довольны майским отдыхом. Например, нижегородка Елена Крюкова выбрала город из-за приемлемой цены авиабилетов - в Сочи дороже, - а также из-за того, что путешествует с семьей, а Анапа всегда считалась детским курортом.

- Перелет нам обошелся в 26 тысяч рублей туда и обратно на троих, младшему ребенку еще не исполнилось и года, поэтому для него билет на самолет покупать не нужно - отдельное место он не занимает, - объяснила она. - Впечатления от Анапы остались классные. Целыми днями мы гуляли, супруг даже купался в море. Правда, несколько дней был сильный ветер. Набережные и центр курорта готовы к сезону, но в некоторых частях города еще ремонтируют дороги и устанавливают бордюры.

Как сообщила корреспонденту "РГ" председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, стоимость майского отдыха на Кубани заметно, но ожидаемо повысилась.

За десять майских дней на Кубани побывали более 680 тысяч туристов - абсолютный рекорд за всю историю региона

Причем в Сочи в процесс ценообразования даже пришлось вмешаться звездным землякам.

"В связи с наплывом туристов я вас очень прошу, не поднимайте сильно цены. Радушно встречайте гостей, к сервису хорошо отнеситесь, пожалуйста. Давайте не будем делать цены в два раза больше. Я вас очень прошу", - обратился к своим землякам через соцсети уроженец Сочи, известный актер и шоумен Михаил Галустян.

Действительно, ажиотажным спросом воспользовались владельцы немалого числа отелей и те, кто сдает свое жилье в аренду.

- Цены выросли от 15 до 150 процентов. Нельзя вывести единую формулу этого повышения, то есть это зависит и от объектов размещения, и от того, где они находятся, какой в них номерной фонд, что включает в себя сервис. Пора нашим отельерам уже приспустить стоимость, - отмечает Наталья Косьмина.

Дело дошло до того, что, к примеру, и власти Анапы даже на днях обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность действий владельцев отелей. Мэр города-курорта Василий Швец считает, что Анапа должна быть доступным курортом для всех слоев населения.

- В целом, Краснодарский край достойно встретил гостей на майские праздники, - заключает Наталья Косьмина. - Я не знаю, насколько массовым заезд был в глубинке Кубани, например, Ольгинке или Новомихайловском, но понятно, что в мае туристы больше стремятся в курортные города, где доступно больше развлечений и аттракционов для отдыха с детьми, ведь принимать морские ванны в начале мая еще рано.

- Наибольшим спросом в майские праздники пользовались отели категории четыре-пять звезд, и мы видим, что эта тенденция сохранится на протяжении всего лета - отели, работающие по системе "все включено", уже забронированы практически на сто процентов, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - На "высокий" сезон уже забронировано около 89 процентов номерного фонда в регионе.

При этом власти Кубани обещают провести оперативный разбор допущенных ошибок, чтобы исправить их к началу "высокого" сезона.

Дорожные разборки

По данным властей Кубани, летом ожидается еще больший наплыв туристов. А ведь сейчас автомобильные пробки на главном курорте страны заставляют часами добираться до места назначения. Увы, морское маршрутное такси в Большом Сочи, громко анонсированное в преддверии летнего сезона, пока так и не появилось. Зато есть и хорошая новость.

- Реверсивного движения на краевых трассах в летний период быть не должно, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев. - Автотуристы едут по трое суток на море, и отдых для них должен начинаться уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю. Нам надо и результата достигнуть - это качественные дороги, но и курортный имидж края не обрушить. Поэтому необходимо скорректировать графики ремонтных работ и избежать реверса.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Упрдор "Черноморье" Андрей Жуков, сейчас на трассах есть пять объектов с реверсивным движением. "На майские мы его убирали. 30 мая все реверсы снимаем, и дороги будут работать в штатном режиме", - уточнил он.

Дроны-спасатели

В Анапе в этом летнем сезоне планируют опробовать систему доставки спасательных кругов тонущим в Черном море с помощью квадрокоптеров. Систему разработали местные власти совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава города-курорта Василий Швец.

По его словам, на дрон подвешивается ненадутый спасательный круг, а при нештатной ситуации управляющие инструкторы направят его на место происшествия.

Как уточняется, к тестированию системы здесь собираются приступить уже на будущей неделе.

Неожиданный взгляд

Грант Бабасян, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства:

- Рост цен на курортах - это логично. Рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью, дороже. В любом случае с учетом потерь, которые понесла индустрия в 2020 году, сейчас у нее есть уникальная возможность их компенсировать. На данном этапе это никак не отрегулировать. Но есть и объективные факторы помимо популярности. Много чего подорожало - продукты, коммуникации, коммунальные платежи. При этом все еще закладывают процентов 10 на риски - вдруг нас опять закроют на некоторое время. Не могу сказать, правильно это или нет. Но каждый из нас должен поставить себя на место того бизнесмена, который весь 2020 год погибал и до этого оставался без особого внимания и поддержки. Он накапливает ресурсы сейчас. Может быть, это звучит не очень корректно, но нужно смотреть правде в глаза. Мы должны вместе спасать индустрию, но при этом не наглеть. А это уже должно регулировать государство.