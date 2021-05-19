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19.05.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

В Симферополе осуждена глава банды "черных риэлторов"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая вместе со своими подельниками мошенническими способами продавала квартиры умерших одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, обвиняемая в 2017 году создала и возглавила преступную группу, которая обманным путем приобретала право собственности на квартиры, дома и земельные участки, расположенные на территории Симферополя.

В Крыму арестован полицейский, помогавший продавать квартиры умерших

Одним из участников риэлторской банды стал участковый уполномоченный полиции крымского МВД. Ему была поручена важная миссия - вычислять на закрепленной территории одиноких собственников недвижимости, которые не имеют близких родственников.

- После смерти пожилых людей полицейский передавал соучастникам документы, ключи от квартир для их дальнейшего незаконного переоформления, продажи и получения денежного вознаграждения от их продажи, - рассказали в прокуратуре. - В дальнейшем один из злоумышленников под видом собственника продавал объекты недвижимости.

Свою вину в совершении преступлений женщина признала полностью, и следствие заключило с ней досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимую к шести годам лишения свободы. Но наказание назначено условно с испытательным сроком пять лет - как и просил обвинитель. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Уголовные дела в отношении других членов организованной преступной группы и еще двоих соучастников рассмотрят Киевский и Центральный районные суды Симферополя. Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 13 миллионов рублей.

Кстати

Это не первый случай участия крымских полицейских в криминальных схемах с недвижимостью. Ранее в Ялте городской суд арестовал старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 "Массандровский", уличенного в переоформлении в свою собственность квартиры ветерана Великой Отечественной войны. А в Алупке по подозрению в мошенничестве с пустующими квартирами в марте был задержан следователь отделения по расследованию преступлений Алупкинского отдела полиции УМВД России по Ялте.

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