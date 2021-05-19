Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице

Свердловчанин, который проходил подозреваемым в тройном убийстве в сквере недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, скончался в больнице. Эту информацию "РГ" подтвердили в правоохранительный органах. "Причину смерти установит судмедэкспертиза. Расследование продолжается ", - сообщил официальный представитель регионального Следственного комитета Максим Чалков.

Напомним, в понедельник агрессивный безработный житель Туринского района 1987 года рождения напал с ножом на людей в парке - трое погибли. Полицейским удалось задержать его только при содействии военного патруля и после стрельбы из табельного оружие: он пытался бросаться и на стражей порядка. С огнестрельным и ножевым ранениями он был госпитализирован, его прооперировали, после чего он находился под охраной МВД в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Личности погибших установлены. Как уже писала "РГ, один из них - житель Пермского края, двое других - уроженцы Среднего Урала.

"Двое - ранее судимые граждане. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что убитые являются рабочими-вахтовиками с севера не соответствует действительности. Все - местные жители", - рассказал начальник пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) продолжается.