В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла"

Жители Урала уже неделю изнывают от аномальной жары. И в ближайшие дни ситуация не улучшится.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в данном случае речь идет о первой в этом году "волне тепла". "Аномалии температурные - 10-12 градусов. Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его - над югом Урала и югом Западной Сибири. Температура за 30 градусов", - объяснил специалист РИА Новости.

По словам Вильфанда, температурные рекорды отмечаются в разных регионах России. Например, 17 мая были перекрыты абсолютные максимумы температур в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и многих других городах.