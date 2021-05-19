Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030"

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал журналистам о том, как изменится высшее образование в России благодаря реализации программы поддержки университетов "Приоритет-2030". По его словам, это позволит не только вывести науку и разработки в вузах на новый уровень, но и обеспечит тесный контакт высшей школы и реального сектора экономики.

Программа поддержки университетов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая. Ее участниками станут не менее 100 высших учебных заведений. Эти вузы смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением региональных задач. В программу будут вовлечены отраслевые медицинские, транспортные, аграрные, педагогические, творческие и другие высшие учебные заведения.

"Реализация программы "Приоритет-2030", с одной стороны, поможет развитию университетов, которые активно занимаются научными исследованиями, создают наукоемкую продукцию и технологии. С другой стороны, это позволит сформировать механизмы интеграции университетов и научных организаций и их объединения с реальным сектором экономики", - считает Мажуга.

Ученый также отметил, что эта программа станет крупнейшим в истории современной России проектом государственной поддержки университетов. "Особенно хочется отметить, что претендовать на поддержку в рамках программы академического лидерства смогут университеты из всех субъектов страны. А это значит, что студенты из разных регионов получат качественное высшее образование, смогут заниматься наукой и реализовать свои исследовательские планы", - подчеркнул ректор РХТУ.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение о совете по поддержке развития высших учебных заведений, которые примут участие в программе "Приоритет-2030". Совет будет контролировать успешность работы вузов, а также займется предоставлением грантов и другими вопросами в рамках реализации положений этой программы поддержки университетов.