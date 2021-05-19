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Том Круз может исполнить главную роль в игре Starfield от Bethesda

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    19.05.2021, 11:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появилась информация о том, что известный актер Том Круз исполнит главную роль в видеоигре Starfield от компании Bethesda Softworks.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Об этом пишет Gamesradar со ссылкой на трех самопровозглашенных "инсайдеров" с Reddit, что способствует тому, чтобы относиться к подобной новости с солидной долей скепсиса.

С другой стороны - несколько лет назад разработчики игры в официальном Twitter-аккаунте студии публично признались в том, что являются поклонниками таланта артиста и предложили ему поработать над их будущим проектом.

В индустрии уже есть немало удачных примеров того, как голливудские звезды участвовали в игровых проектах. Достаточно вспомнить еще тогда "не отмененного" Кевина Спейси и Кита Харингтона в серии Call of Duty, Рами Малека в Until Dawn, Джона Бернтала, типично отыгрывающего "Карателя" в Ghost Recon: Breakpoint, дуэт из Эллен Пейдж и Уиллема Дефо в Beyond: Two Souls и недавнего Киану Ривза в Cyberpunk 2077.

Starfield впервые была анонсирована на E3 2018, она должна стать первой за 25 лет новой франшизой от авторов культовых серий The Elder Scrolls и Fallout.

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