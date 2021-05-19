Toyota показала первое изображение пикапа Tundra нового поколения

Марка Toyota намекнула на скорую премьеру новой генерации полноразмерного пикапа Tundra. Нынешняя версия не меняла поколение вот уже 14 лет - с 2007 года.

На тизере нельзя разглядеть особенности головной оптики, но её фото уже были опубликованы дилерами.

Чуть ниже кромки капота расположены три оранжевых диода - точь-в-точь, как у Ford F-150 Raptor. Под ними - светодиодная "люстра", компанию которой составляют ещё две полосы в нижней части огромной решётки радиатора.

Toyota Tundra в отличие от нового Land Cruiser 300 сохранила свои тайны о технической составляющей. По предварительным данным, пикап переехал на платформу TNGA-F и лишился старого мотора V8, но может получить другую "восьмёрку", с двойным турбонаддувом.

Не исключено, что Toyota презентует новую Tundra в течение мая.