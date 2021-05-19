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Рубрика: В мире

В Помпеи вернули украденные ворами древние фрески

Текст: Максим Макарычев
Одна из возвращенных музею фресок. Фото: Parco Archeologico di Pompei press office / AFP Одна из возвращенных музею фресок. Фото: Parco Archeologico di Pompei press office / AFP
Одна из возвращенных музею фресок. Фото: Parco Archeologico di Pompei press office / AFP

Шесть фрагментов настенных фресок, украденных из руин древнеримских вилл, были возвращены в археологический парк Помпеи после расследования, проведенного отделом полиции по защите культуры Италии.

Фото: iStock
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Считается, что три реликвии, относящиеся к первому веку нашей эры, в 1970-х годах были срезаны со стен двух вилл в Стабиях, недалеко от основных раскопок Помпеи, а затем незаконно вывезены. На одной из них изображена танцовщица с подносом, на другой - херувим, играющий на флейте, а на третьей - голова женщины, сообщает Guardian. Полиция обнаружила реликвии в 2020 году в ходе масштабного расследования незаконного оборота археологических объектов. Выяснилось, что фрески были куплены американскими, швейцарскими и английскими антикварными торговцами в 1990-х годах.

Еще три фрески были обнаружены на вилле в Чивита-Джулиана, примерно в 700 метрах к северо-западу от археологического парка Помпеи, после того, как в 2012 стражи порядка пресекли деятельность "черных копателей". На территории именно этой виллы в прошлом году были обнаружены останки двух жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры - предположительно, господина и его раба. Раскопки на вилле начались в 2017 году, но до этого, полагает следствие, воры смогли проникнуть внутрь, чтобы украсть реликвии.

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