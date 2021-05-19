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19.05.2021 12:31
Рубрика: Экономика

В Совфеде предложили продлить подключение детских лагерей к программе кешбэка

Текст: Галина Мисливская
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо продлить до конца мая срок проведения тестовых платежей за путевки в детские летние лагеря по программе туристического кешбэка. Об этом она сказала в среду на заседании палаты, отвечая на вопрос зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По его словам, муниципальные лагеря при вступлении в программу оказались в неравных условиях с частными организациями, поскольку у последних уже был налажен интернет-эквайринг. "Муниципальным лагерям потребовалось заводить необходимую техническую платформу с нуля в сжатые сроки, отыгрывать закупки на приобретение онлайн-касс, изыскивать дополнительные финансовые средства", - отметил Епишин. При этом обязательным условием участия в программе кешбэка является проведение тестовой платежной операции до 15 мая и подписание соглашения с платежной системой "Мир" до 19 мая, подчеркнул он и предложил продлить срок платежей до 31 мая.

"Действительно, так нельзя, в конце апреля приняли (программу кешбэка - прим. "РГ"). Кто не успел, тот опоздал, кто первый встал, того и тапки. Это не та история, не та ситуация. Просьба взять на контроль", - сказала Матвиенко.

Программа детского туристического кешбэка будет распространяться на поездки до 15 сентября 2021 года. Родители автоматически получат возврат половины стоимости (но не более 20 тыс. рублей) на карту "Мир" в течение пяти дней после оплаты путевки в летний оздоровительный лагерь для ребенка. Правительство уже выделило 5 млрд рублей на реализацию этой программы.

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