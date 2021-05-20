Новости

В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть" 17:24
Вышел трейлер фильма Квентина Дюпье про огромную муху "Жвалы" 16:33
Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл 16:21
Вышел трейлер байопика про Арету Франклин "Респект" 16:13
Видео: студия Marvel представила нового персонажа сериала "Локи" 15:11

73-летний Шварценеггер сыграет главную роль в сериале Netflix

Новости
    20.05.2021, 16:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ранее анонсированному шпионскому сериалу, в котором бывший губернатор Калифорнии сыграет свою первую регулярную главную роль в телешоу, официально дана отмашка.

Фото: instagram.com/ multiversedc
Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл

Об этом сообщил Deadline. Напомним: прибрал проект вездесущий Netflix. И названия у него еще нет.

По центру - отец и дочь, узнающие, что оба давно тайно работают на ЦРУ в качестве оперативников. Чего ранее друг за другом не подозревали ("всё было построено на лжи в этой семье"). И теперь родственники объединяют усилия в качестве заслона глобальной вражьей угрозе. При этом обещано, что подано всё будет с юмором.

Дочь Арни сыграет Моника Барбаро ("Топ Ган: Мэверик", "Смертельное оружие"). Сценарист - Ник Сантора ("Клан Сопрано"). Шварценеггер - сопродюсер.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов, пока без даты.

Новости

Родители убили и расчленили отказывавшегося жениться режиссера 14:49
Вышел трейлер "Убийства в одном здании" с Селеной Гомес 14:18
Вышел тизер хоррор-трилогии Netflix "Улица страха" от автора "Крика" 13:45
Blizzard экранизирует игровую серию Diablo 13:36
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ jennaortega
Найдена актриса на роль Уэнзди Аддамс в сериале Тима Бёртона 12:43
Вышел трейлер новой серии ситкома "Друзья" 19.05.2021
Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире 19.05.2021
⧣ комедия
Фото: instagram.com/ therealsararamirez
Саманту в новом "Сексе в большом городе" заменят "бесполым" персонажем 13:11
Стало известно, когда выйдет новая "Американская история ужасов" 19.05.2021
Вышел трейлер "Проклятого чиновника" Сарика Андреасяна 19.05.2021
⧣ Netflix
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Цыганов и Снигирь сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты" 19.05.2021
Вышел трейлер сериала "Обитель зла: Бесконечная тьма" 19.05.2021
HBO покажет российскую драму "Маша" 18.05.2021