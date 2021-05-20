73-летний Шварценеггер сыграет главную роль в сериале Netflix

Ранее анонсированному шпионскому сериалу, в котором бывший губернатор Калифорнии сыграет свою первую регулярную главную роль в телешоу, официально дана отмашка.

Об этом сообщил Deadline. Напомним: прибрал проект вездесущий Netflix. И названия у него еще нет.

По центру - отец и дочь, узнающие, что оба давно тайно работают на ЦРУ в качестве оперативников. Чего ранее друг за другом не подозревали ("всё было построено на лжи в этой семье"). И теперь родственники объединяют усилия в качестве заслона глобальной вражьей угрозе. При этом обещано, что подано всё будет с юмором.

Дочь Арни сыграет Моника Барбаро ("Топ Ган: Мэверик", "Смертельное оружие"). Сценарист - Ник Сантора ("Клан Сопрано"). Шварценеггер - сопродюсер.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов, пока без даты.