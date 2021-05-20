Автоматическое взыскание долгов по штрафам ГИБДД не отметит льготного срока

В Министерстве юстиции России пояснили инициативу об автоматическом взыскании долгов по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Самое главное: система не будет торопиться, все правила остаются прежними. В том числе у водителя-нарушителя будет время либо обжаловать штраф, либо заплатить половину в рамках льготного периода.

Инициатива ввести упрощенную процедуру взыскания просроченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами на дороге, прозвучала 20 мая в рамках Петербургского международного юридического форума. О проекте сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук. Новость вызвала широкий резонанс.

"Взимание штрафов в упрощенном порядке планируется осуществлять путем формирования в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах требований с информацией, необходимой для исполнения акта органа или должностного лица по делу об административном правонарушении, - пояснили в Минюсте. - Исполнение указанных требований будет осуществляться банками и иными кредитными организациями без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, находящихся на счетах должника, в пределах установленного Кодексом РФ об административных правонарушениях срока давности исполнения".

При этом, как передает ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что проектом не отменяются и не изменяются предусмотренные в настоящее время КоАП 10-дневный срок обжалования и 60-дневный срок для добровольного исполнения административного штрафа. Иными словами, деньги не будут списываться роботами сразу после того, как водители превысит скорость и попадет на камеры. Нет, система будет работать в прежнем режиме, подразумевающем, что прежде всего водитель должен быть уведомлен о наказании.

"Также сохраняется возможность в течение первых 20 дней оплатить половину суммы административного штрафа", - пояснили в ведомстве. У тех, кто не успеет воспользоваться дисконтом, будет потом еще 40 дней, чтобы заплатить штраф в полном объеме.

И только после того, как все сроки выйдут, автоматические системы займутся взысканием денег с человека. По оценке Минюста, переход к электронному механизму взимания штрафов - передача этой функции от судебного пристава информационной системе - будет способствовать совершенствованию порядка исполнения документов о взыскании штрафов в области дорожного движения.

"Принимая во внимание риски возможных сбоев при работе информационных систем, Минюстом совместно с ФССП в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" прорабатываются дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе средств, на которых установлен запрет на взыскание", - добавили в Минюсте.

Законопроект сейчас проходит процедуру согласования, после чего будет размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.