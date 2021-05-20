В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума. При этом он подчеркнул, что важно решить проблему точной идентификации должника, чтобы в процессе взыскания не происходило ошибок.

По словам заместителя министра юстиции, переход к электронному механизму исполнения документов о взыскании административных штрафов позволит усовершенствовать порядок принудительного исполнения таких документов.

В частности, как сообщил Забарчук, "предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами".

Он подчеркнул, что "исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения".

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, выступая на той же дискуссионной сессии, подтвердил, что проект упрощенного взыскания штрафов ПДД сейчас прорабатывается.

Президент Международного союза судебных исполнителей Марк Шмитц сообщил, что в ближайшее время планируется принять глобальный кодекс, регулирующий правила цифрового исполнения. Цифровые процедуры должны иметь свои особенности. "Мы не можем оставить наш цифровой мир тем, кто злоупотребляет его возможностями", - сказал Шмитц.

Упрощенными должны быть не только механизмы взыскания, но и обжалования, полагают многие эксперты. Например, как рассказывают специалисты в области правил дорожного движения, в случае автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения возникает масса правовых вопросов. Допустим, за рулем мог находиться не хозяин машины, а другой человек. Или произошел технический сбой. Немало автоматических штрафов назначается по ошибке, а обжаловать их потом и тем более вернуть деньги, если они уже были взысканы, достаточно сложно.

В свою очередь ранее в ходе другого круглого стола эксперты высказались об опасностях цифровизации и необходимости обеспечить защиту прав человека.