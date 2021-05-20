Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев:

1. На новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовому решению новая банкнота в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.

2. Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов. Следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей - рекомендации по выбору символов для них подготовят специальные группы экспертов, в которые войдут историки, культурологи, краеведы, специалисты по бонистике и дизайну, нумизматы. Позже будут обновлены банкноты номиналами 10, 50 и 500 рублей.

3. На оборотной стороне обновленных банкнот может быть изображен любой объект, расположенный в соответствующем федеральном округе. Это может быть символ, памятник, стадион, музей, архитектурное сооружение, природный ландшафт. Объект может находиться в каком-то из городов округа, не обязательно в его столице. Такой подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей: на ее лицевой стороне - символы Владивостока, а на другой - космодром Восточный, то есть объект, не привязанный к городу.

4. Как ранее сообщалось, на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Соответственно, с банкнот исчезнут виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранят изображения Санкт-Петербурга и Москвы.

5. Россия с территориальной точки зрения самое большое государство в мире, и модернизированный банкнотный ряд подчеркнет масштабы и географическое разнообразие нашей страны. В этом плане наши банкноты уникальны.

6. Цветовая гамма обновленных банкнот будет разная. Это позволит без труда отличать банкноту одного номинала от другого. Было бы разумно сохранить нынешнее соответствие цветов и номиналов. Если модернизированный вариант будет исполнен примерно в той же цветовой гамме, что и сейчас, он вряд ли будет точно ее повторять. Цветовое решение обновленного варианта будет несколько другим, более современным, легким, приятным.

7. Если банкноты в 10 рублей покрыть защитным составом, то это решит две задачи: вернет их в оборот и упростит перевозку денег. Мы выпускаем много 10-рублевых монет, но они тут же оседают в копилках и в оборот не возвращаются. В то же время банкноту, даже мелкого номинала, в копилку не положишь, ей гораздо проще найти место в кошельке. Кроме этого, перевозить банкноты легче, чем монеты. Таким образом, замещение монет банкнотами имеет смысл и со стороны снижения наших издержек, и со стороны удобства использования.

8. В 2020 году мы выпустили рекордный объем наличных - 2,8 трлн рублей, тогда как в течение предшествующих четырех лет спрос был в среднем полтриллиона в год. Пик пришелся на острую фазу эпидемии, и позже в некоторые месяцы мы фиксировали определенный возврат наличных на счета в банки. Сейчас такого аномально высокого спроса не наблюдается. Правда, и возврата ранее выданных наличных тоже пока не происходит.

9. Высококачественных фальшивых банкнот все меньше, а "достойных подделок" недавно введенных в оборот купюр в 200 и 2000 рублей выявлено не было. Все они напечатаны на принтере, и их можно определить невооруженным глазом.

10. В последние годы мы не получаем информацию о масштабных вбросах в банкоматы купюр-склеек. В прошлом году было выявлено всего 45 таких "изделий": 38 по результатам экспертизы в наших подразделениях и 7 - при пересчете на счетно-сортировальных машинах.

11. В рамках эксперимента со сбором монет у населения зачисление средств будет происходить на счет или телефон, и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям. Эксперимент пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возвращающейся в оборот монеты, регион еще не определен. Если проект покажет свою результативность, Банк России растиражирует его по всей стране. Это позволит вернуть в оборот мелочь, залежавшуюся у наших граждан, и сократить издержки на чеканку.

12. В течение пяти лет Банк России должен сократить издержки на наличное денежное обращение на 8%. Это станет возможным благодаря повышению долговечности банкнот за счет лакирования (10, 50, 100 и 500 рублей), размещению наличных денег Банка России на хранение в кредитных организациях, развитие "Монетной площадки", применению современных роботизированных систем, оптимизации территориальной сети.

13. За последние пять лет мы более чем в два раза сократили количество расчетно-кассовых центров. Оптимизация РКЦ продолжится и в дальнейшем, но уже гораздо меньшими темпами. В условиях пандемии мы приостановили этот процесс. В целом в области наличного денежного обращения в Банке России на сегодняшний день работают около пяти тысяч человек. Еще примерно 17 тысяч заняты перевозкой и обработкой наличных в рамках объединения "РОСИНКАС", входящего в систему Банка России.

14. Во время пандемии ни один расчетно-кассовый центр не закрылся на карантин, не было ни одного сбоя.

15. Банкноты с точки зрения передачи вируса не опаснее других предметов. Банкноты почти всех номиналов (за исключением 200 рублей) изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами. Это значит, что в бумагу банкноты на этапе ее изготовления добавляется специальное антимикробное вещество. Оно препятствует росту патогенных микроорганизмов. Сейчас проводится разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами и для банкноты 200 рублей.