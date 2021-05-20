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20.05.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta с новой мультимедиа скоро появится у дилеров. Выпуск стартовал

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе стартовала сборка автомобилей семейства Lada Granta, оснащённых мультимедиа EnjoY. Продажи машин могут начаться в течение месяца.

Фото: скриншот с youtube.com
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О начале старта выпуска Lada Granta с новой информационно-развлекательной системой сообщила группа Avtograd news. По информации источника, ММС появится в топовых версиях исполнения и в специальных исполнениях.

В декабре 2020 года АвтоВАЗ запатентовал два новых мультимедийных устройства, которые отличались диагональю экрана. Предполагается, что устройство с меньшим экраном достанется как раз-таки Lada Granta. Диагональ тачскрина на Lada Vesta и Xray, напомним, составляет 8 дюймов.

Новая ММС имеет встроенные сервисы "Яндекс.Авто", поддерживает сопряжение со смартфонами на различных операционных системах и оснащена функциями объёмного звучания Arkamys и распознавания голосовых команд. В будущем функционал расширят.

#Lada