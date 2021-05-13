АвтоВАЗ рассказал о "дорогом смартфоне" для Lada Vesta и Xray

В апреле российская марка Lada начала продажи Vesta и Xray с мультимедиа EnjoY Pro. АвтоВАЗ рассказал о разработке данной мультимедийной системы нового поколения. Соответствующее видео опубликовал канал "На заводе", который посвящён деятельности компании.

Инженеры АвтоВАЗа создали Lada EnjoY Pro за два года. Вазовцы гордятся современным продуктом и сравнивают информационно-развлекательный комплекс со смартфоном хорошего уровня. Ведь мультимедиа отличает быстродействие и функционал.

Отмечается, что головное устройство было разработано с нуля на собственной аппаратной программной платформе. ММС полностью соответствует высоким требованиям "Яндекса".

Помимо этого, Lada EnjoY Pro может похвастать глубокой интеграцией в автомобиль через CAN-шину. К примеру, это позволяет отслеживать скорость машины для блокировки воспроизведения видео и глушить звук при экстренном вызове ЭРА-ГЛОНАСС.

Мультимедиа также получила увеличенный до 8 дюймов сенсорный экран, сервисы "Яндекс.Авто", поддержку Apple CarPlay и Android Auto, технологию объёмного звучания Arkamys и распознавание голосовых команд.

В будущем АвтоВАЗ планирует внедрить в Lada EnjoY Pro новые функции.

Lada Vesta Sedan с EnjoY Pro предлагается от 876 900 рублей, Xray с EnjoY Pro доступен от 899 900 рублей, Xray Cross с EnjoY Pro стоит от 995 900 рублей. К слову, уже в этом месяце современная мультимедиа должна появиться на Lada Granta.