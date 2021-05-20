Орбиту МКС скорректируют перед стыковкой с кораблем "Союз МС-19"

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличат на 350 метров с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". Там отметили, что данные манипуляции необходимы для формирования лучших баллистических условий перед стыковкой с кораблем "Союз МС-19".

Коррекция высоты состоится 20 мая. Двигатели "Прогресса МС-16", пристыкованного к модулю "Пирс" российского сегмента МКС, включатся в 20:01 по московскому времени и проработают 180,7 секунды. После этого средняя высота орбиты станции составит 419,69 километра.

Ранее сообщалось, что 5 октября на орбиту отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На борту МКС они будут снимать художественный фильм "Вызов".