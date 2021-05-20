Путин: Россия усиливает оборонную мощь без милитаризации экономики

Россия производит самые современные, уникальные виды вооружений за счет рачительного отношения к средствам и кадрам, но не посредством милитаризации экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в четверг.

"У нас самые современные из всех мировых держав силы ядерного сдерживания", - констатировал он. "У нас появился новый вид стратегического оружия - межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" со сверхзвуковой скоростью. У нас появилось (ни у кого еще нет) гиперзвуковое оружие, и оно развивается. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире: боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты", - перечислил глава государства. При этом Путин подчеркнул, что все эти новые виды вооружений появляются за счет рачительного отношения к средствам, которые государство выделяет на оборону, развития научных школ, подготовки инженерных кадров, концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных направлениях развития Вооруженных сил.

При этом Россия не идет по пути милитаризации экономики, заявил президент и напомнил, что в этом году на оборону выделено в пересчете на доллары около 42 миллиардов. "У США расходы (на оборону) зашкаливают за 770 миллиардов долларов, - указал он. - Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках".

И в процентном отношении к ВВП Россия далеко не лидер по расходам на Вооруженные силы, продолжил глава государства. В прошлом году это было 3,1%, а у США - 3,3-3,4%, отметил он, у Саудовской Аравии и Израиля еще больше: 8,4% и 5 с лишим процентов соответственно. К тому же у России этот показатель снижается. "Если в прошлом году было 3,1%, то в этом уже 2,7%, в 2022-м - 2,6% и 2,5% в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", - резюмировал президент.