У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество почти на 10 млрд

Новости

В Ивановской области пропал полицейский 19:28
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 19:06
Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски 18:43
На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка 18:35
Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии 18:28
Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы 18:26
Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 18:25
Зеленский поздравил Украину с днем вышиванки в косоворотке 18:21
В Петербурге бизнесмен пойдет под суд из-за кредита 18:15
Сборная России по футболу провела первую тренировку перед Евро 18:08
Минэнерго РФ: Энергомост в Крым работает в штатном режиме 18:07
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2" 18:06
Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые 7 млн рублей выплат 18:03
Экс-солистка "Тату" ответила критикам ее предвыборных роликов 17:58
На дне Баренцева моря нашли подлодку и самолет "Бостон" 17:53
На горнолыжном курорте Шерегеш к 2024 году построят аэропорт 17:49
В Бразилии произвели первую партию вакцины "Спутник V" 17:47
В Таиланде на прививку от коронавируса заманивают золотом и коровами 17:45
Минск и Москва развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям 17:44
Прокурор попросил 38 лет для фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити" 17:27
В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть" 17:24
Серийный отравитель Мурат Сабанов приговорен к 16 годам строгого режима 17:10
Москалькова: Осужденный во Франции россиянин Винник готов начать голодовку 17:04
В 2020 году объем соцподдержки населению составил более 10 трлн рублей 17:03
По делу об избиении полицейского на незаконной акции осужденный получил 4 года 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество почти на 10 млрд

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет по Московской области объявил, что поставил точку в расследовании дела бывшего главы Клинского района Александра Постриганя. Имущество его и соучастников на 10 миллиардов рублей перешло государству.
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

У Постриганя и трёх его сообщников очень внушительный список статей, который им вменили: организация преступного сообщества и участие в нем, несколько эпизодов мошенничества и легализации имущества. Дело заняло 90 томов.

Против еще одного соучастника уголовное дело уже рассмотрено судом, он получил 4 года в колонии общего режима. Против еще пяти соучастников, которые сбежали, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Один из таких - сын бывшего главы района Александр - задержан, и сейчас идёт процесс его экстрадиции из Испании.

Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей

Вот, в чем обвиняет Постриганя следствие. Он, будучи главой Клинского района Московской области, с августа 2003 года по июнь 2018-го создал преступное сообщество. Оно состояло из трех структурных подразделений, в состав которого вошли родственники главы, чиновники местной администрации, предприниматели. За 15 лет участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений. А сумма причиненного ущерба - 72 миллиона рублей.

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий говорит, что сообщниками было совершено не менее семи эпизодов легализации земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 миллионов рублей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года

Следствие арестовало сотни объектов недвижимости, по которым Клинским городским судом по иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение об обращении имущества Постриганя и его сообщников стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государства. В СК заверили, что ущерб, причиненный государству, возмещен в полностью.

Напомним, что в декабре 2020 года Александр Постригань был осужден за должностные и коррупционное преступления при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию. Бывший чиновник вину не признал и получил 15 лет в колонии строгого режима и штраф в 116 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
Президент РФ объявил эвакуацию граждан России и СНГ из сектора Газа
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
МИД обозначил критерий для недружественных государств
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму