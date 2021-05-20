У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество почти на 10 млрд

У Постриганя и трёх его сообщников очень внушительный список статей, который им вменили: организация преступного сообщества и участие в нем, несколько эпизодов мошенничества и легализации имущества. Дело заняло 90 томов.

Против еще одного соучастника уголовное дело уже рассмотрено судом, он получил 4 года в колонии общего режима. Против еще пяти соучастников, которые сбежали, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Один из таких - сын бывшего главы района Александр - задержан, и сейчас идёт процесс его экстрадиции из Испании.

Вот, в чем обвиняет Постриганя следствие. Он, будучи главой Клинского района Московской области, с августа 2003 года по июнь 2018-го создал преступное сообщество. Оно состояло из трех структурных подразделений, в состав которого вошли родственники главы, чиновники местной администрации, предприниматели. За 15 лет участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений. А сумма причиненного ущерба - 72 миллиона рублей.

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий говорит, что сообщниками было совершено не менее семи эпизодов легализации земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 миллионов рублей.

Следствие арестовало сотни объектов недвижимости, по которым Клинским городским судом по иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение об обращении имущества Постриганя и его сообщников стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государства. В СК заверили, что ущерб, причиненный государству, возмещен в полностью.

Напомним, что в декабре 2020 года Александр Постригань был осужден за должностные и коррупционное преступления при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию. Бывший чиновник вину не признал и получил 15 лет в колонии строгого режима и штраф в 116 миллионов рублей.