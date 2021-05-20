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20.05.2021 05:14
Рубрика: Власть

Бывший вице-губернатор Приморья стал первым заммэра Владивостока

Текст: Анна Бондаренко

Бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков назначен первым заместителем мэра Владивостока. Соответствующее распоряжение подписал пока еще действующий глава администрации города Олег Гуменюк, сообщает ТАСС.

Теперь в случае досрочного прекращения полномочий главы города именно Шестаков будет временно их исполнять.

Напомним, что во вторник стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк покинет пост главы администрации Владивостока после того, как полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко предложили ему уйти в отставку.

Фото: Анастасия Котлярова / Официальный сайт Администрации Владивостока
Почему мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку

Как писала "РГ", на встрече с полпредом в ДФО Юрием Трутневым, который находился в Приморье с рабочим визитом, губернатор края Олег Кожемяко рассказал, что недоволен работой мэра Владивостока Олега Гуменюка, и полпред с ним согласился.

Среди претензий, высказанных губернатором, - слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляются фасады домов.

Губернатор Приморья также назвал имя нового врио главы администрации - своего бывшего зама Константина Шестакова.

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