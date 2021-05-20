В Красноярске после ДТП с пятью погибшими арестовали водителя грузовика

Суд Центрального района Красноярска принял решение арестовать на два месяца водителя "Газели" - участника ДТП, в котором погибли пять человек. О заключении под стражу ходатайствовали следователи главка МВД по региону, сообщили в полиции.

Напомним, авария произошла утром 18 мая в Ачинском районе. На 633 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись грузовик ГАЗ-2747 и Honda Civic. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд отечественного автомобиля на встречную полосу. В результате погибли водитель и четверо пассажиров иномарки, возвращавшиеся в родной город Боготол из командировки.

Назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.