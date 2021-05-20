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20.05.2021 14:30
Рубрика: Общество

Российские космонавты проведут в открытом космосе почти семь часов

Текст: Наталия Ячменникова
Экипаж российского сегмента Международной космической станции, космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, 2 июня выйдут в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности станции. Как сообщили в "Роскосмосе", выход из люка малого исследовательского модуля "Поиск" состоится в 08.40 по московскому времени. Планируется, что работы за бортом МКС продлятся около 6 часов 50 минут.
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости

Космонавтам предстоит выполнить ряд важных задач. Основные: замена сменной панели регулятора расхода жидкости; установка необходимого оборудования для научных космических экспериментов "Тест" и "Выносливость" на внешней поверхности модуля "Поиск"; подключение антенн системы "Курс" на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля "Наука".

Фото: Семен Кац
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Напомним, в ближайшее время планируется запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука". Он станет 17-м и одним из самых больших на станции. В конструкции модуля "Наука" предусмотрены унифицированные рабочие места - устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему он может быть адаптирован под многие задачи.

Специалисты подчеркивают: высокая степень автоматизации модуля "Наука" позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Многие операции за бортом космической станции можно будет выполнять, не выходя из нее.

Подключение "Науки" к российскому сегменту МКС потребует до десяти выходов в открытый космос. Сейчас на космодроме Байконур завершается программа заводских контрольных испытаний "Науки". Так, специалисты РКК "Энергия" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и Европейского космического агентства выполнили технологические операции по окончательной установке европейского манипулятора European Robotic Arm (ERA) на корпусе нового модуля. Он входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции, ERA будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции. А еще - дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС
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Дальнейшие работы на техническом комплексе будут проводиться специалистами РКК "Энергия" и Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в "Роскосмос"). В рамках штатной подготовки к пуску лабораторного модуля "Наука" предусматривается установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения "Протон-М".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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