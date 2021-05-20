У Volkswagen Taos, который приедет в Россию, появилась версия для off-road

Весной 2019 года Volkswagen презентовал кроссовер Atlas с пакетом аксессуаров Basecamp, которые показывали, как можно доработать автомобиль для бездорожья. Аналогичная версия появилась и у кроссовера Taos, собирающегося в этом году в Россию.

Разработкой Taos Basecamp занималась команда дизайнеров Volkswagen из Окснарда штат Калифорния. Известно, что у кроссовера увеличился дорожный просвет благодаря установке комплекта пружин H&R Special Springs и колёс с дисками Traverse MX. На сколько Taos стал выше, не уточняется.

На крышу установили экспедиционный багажник со встроенной светодиодной "люстрой", в салоне появилась сетчатая перегородка, предназначенная для более удобного и надёжного крепления кемпингового снаряжения.

Также для VW Taos Basecamp предусмотрена особая цветовая схема окраски с основным небесно-голубым колером Waimea, который контрастирует с хромовыми элементами и оранжевым декором.

Брутальности добавляют расширители колёсных арок из неокрашенного пластика и массивные накладки на пороги.

Силовой агрегат остался прежним: 160-сильная "турбочетвёрка" объёмом 1.5 литра, которая может агрегатироваться либо с 8-ступенчатым "автоматом", либо с роботизированной трансмиссией. Опционально предложена система полного привода 4Motion.

В этом году Volkswagen Taos появится в России, уже известны моторная гамма, список трансмиссий и особенности комплектаций.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.