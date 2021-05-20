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20.05.2021 18:46
Рубрика: Общество

Испытание шансом

Жюри подвело итоги Пушкинского конкурса-2021
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?", изучив почти две сотни эссе, выбрало 50 лауреатов (по традиции их имена появятся на сайте "РГ" 6 июня). Несмотря на онлайн-тему, читали в традиционном офлайн-формате: в редакции, за общим столом, обмениваясь впечатлениями от блестящих мыслей и стилистически удачных пассажей. И точку поставили глотком шампанского за русский язык и педагогов, которым пришлось в ковидном году очень непросто.
Председатель жюри Пушкинского конкурса, профессор НИУ ВШЭ Марина Королева. Фото: Олеся Курпяева

Когда нет высокоскоростного интернета и учитель целый день сидит под палящими лучами солнца на крыше своего дома в далеком ауле, чтобы поймать связь и передать ученикам задание, что это, если не героизм? Однако цифровая школа дала шанс на новое качество образования. Какие программы и платформы освоены за время изоляции, какие курсы прослушаны и необычные онлайн-уроки проведены, с интересом читали в работах педагогов из 27 стран.

Теперь пушкинских учителей - 1050! Впервые за всю историю конкурса в нем в силу драматических обстоятельств на родине не принимали участие украинские русисты. Зато интересные эссе пришли из Монголии. И учителя сообщают, что в поисках эффективного способа учить русскому на удаленке придумали свой маленький Пушкинский конкурс.

Как отметила председатель оргкомитета конкурса, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова, уникальная ситуация сложилась в Узбекистане, где уроки по русскому языку транслировали три телеканала, а учителям в течение недели пришлось переквалифицироваться в телезвезд. Было сложно, но получилось.

Русист из Китая Се Циин отмечает интересный феномен дистанта. Это новое качество отношений между поколениями. Преподаватель пишет, что многие выросшие в Китае в период правления Мао Цзэдуна изучали и знали русский язык, для старшего поколения слышать сейчас преподавателей русского - это путешествие в молодость и чудесное воспоминание. У большинства из них остались глубокие чувства к той эпохе, к русскому языку. "Онлайн-занятия в карантин вместе со студентами часто посещают их дедушки и бабушки, и они даже более активно и радостно участвуют в процессе обучения. Хороший пример для нашей молодежи!", - радуется Се Циин.

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У "коронавирусного поколения детей" (встречаем в эссе и такой термин) специфический юмор и хорошее знание литературы. "Коронавирус начинается не в клозетах, а в головах", - переиначивает Булгакова ученик Натальи Прохоровой из Казахстана. А русист из Молдовы Алла Чикаленко рассказывает о "Новейшем словаре COVIDных слов", над которым ее ученики работали целый год. "Вируспруденция", "гречкохайп", "зависанцы", "зумчилка" - это образцы народного творчества эпохи пандемии. "Поиск новых слов и изучение того, каким способом они были образованы, не только помогли развить языковые способности детей, эта работа объединяла школьников, снимала напряжение и способствовала осознанию и принятию изменений, произошедших в нашей жизни в связи с пандемией… Так что обучение русскому языку онлайн в пандемию - это испытание шансом", - убеждена русист.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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