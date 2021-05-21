Что в кино: "Форсаж", революция в Мексике, мультик про лошадку

Обзор новинок широкого проката: девятый "Форсаж", мультик про лошадок, революция в Мексике, аниме про демонов.

"Форсаж 9"

В новой серии у Доминика Торетто нежданно-негаданно объявляется братец (его играет знаменитый рестлер с квадратной челюстью Джон Сина), который стремится к мировому господству и с этой целью мотается по свету, собирая разбросанные то тут, то там детали Устройства Судного Дня. Команда Доминика Торетто, соответственно, мотается за ним. И всё это сопровождается массовыми разрушениями. С особым цинизмом ломающие законы физики умопомрачительные трюки, смехотворные диалоги, дурацкие шутки, без единой извилины сюжет, слово "семья" - всё то, чем "Форсаж" славен, за что его любят и презирают, удесятерено. То есть в десять раз умопомрачительнее, смехотворнее, глупее, ходульнее, семейнее прежнего. Первое место с большим отрывом по итогам выходных в прокате обеспечено, поэтому и новинок на этой неделе так мало - чего соваться, если всё равно все на девятый "Форсаж" пойдут. (Рецензия)

"Спирит Непокорный"

Фото: kinopoisk.ru

Со знаменитым мультиком студии DreamWorks двадцатилетней почти давности "Спирит: Душа прерий" этот мультик с похожим названием от той же студии прямо не связан. Но связан непрямо. Он является, по сути, ремейком мультсериала "Спирит: Дух свободы", который идёт на Netflix и приходится тому "Спириту" чем-то вроде сиквела. В общем, не важно. Здесь у нас история про бойкую девочку сложной судьбы, разворачивающаяся в позапрошлом веке на Диком Западе. Девочка эта заводит дружбу с диким конём, а потом вместе ещё с двумя девочками участвует в операции по спасению целого табуна из лап бандитов. Миленький вестерн, пропагандирующий хорошее отношение к лошадям. Выглядит бедновато, даром что DreamWorks, но маленьким девочкам и Александру Невзорову должно понравиться.

"Новый порядок"

Фото: kinopoisk.ru

В городе революция, война, беспорядки, а кучка богатеев затеяла шикарную свадьбу. Взбунтовавшиеся представители угнетённого класса врываются на торжество и учиняют там бойню. Невесте по стечению обстоятельств бойни удаётся избежать: минутами ранее она уезжает с собственной свадьбы, чтобы помочь больной родственнице старичка, некогда её семье прислуживавшего. Тем временем военные бунт подавляют и сами захватывают власть, после чего страна тут же погружается в антиутопический ад, и девушку, только что чудом спасшуюся от пролетарского гнева, определяют в концлагерь, где рисуют ей номер на лбу, держат в клетке и насилуют. Такая фестивальная социальная страшилка из Мексики, очень реалистично, со всеми натуралистичными подробностями живописующая, что бывает, когда недовольство политикой властей неконтролируемо выплёскивается на улицы, и к каким невообразимым последствиям это теоретически может привести.

"Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная полнометражка по популярному (в соответствующей среде) аниме-сериалу. Как и в других подобных случаях, её просмотр без знакомства с предшествующими 26 сериями особого смысла не имеет. Так что учтите. А мультсериал этот вообще не самый скучный - мрачноватое фэнтези в сеттинге Японии начала прошлого века про парня, чью семью растерзали демоны. Осталась только одна из младших сестёр, но и в ту вселился демон. Однако она неким образом умеет подавлять в себе хищнические порывы и помогает брату в борьбе с себе подобными. "Поезд "Бесконечный" начинается ровно с того места, где заканчивается финальный эпизод: главный герой Тандзиро с сестрой и парой друзей - сексуально озабоченным и трусоватым юношей и эксцентричным парнем с кабаньей головой поверх собственной - садятся в поезд, в котором явно промышляют демоны. Вдобавок состав оказывается своего рода японским аналогом Блейна Моно из "Тёмной башни". Масса боевых сцен и специфического жанрового юмора - любители наверняка оценят, остальные спокойно проходят мимо.

"Замыкание"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат второго фильма якутской постановщицы и сценаристки Татьяны Эверстовой - такого же личного, как и первый, "Его дочь". Главная героиня Таня, в которой без труда угадывается сама Эверстова, теперь повзрослела: интересуется мальчиками и помогает матери. У той - полно проблем, основная из которых - новый муж, пьяница, распускающий руки. В связи с этим Таня начинает замышлять недоброе. Трогательно наивная автобиографическая драма о взрослении в декорациях глухого якутского села в позднесоветский период.

"Иваново счастье"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один российский фильм, идущий в кинотеатрах с прошлой недели, - лента Ивана Соснина, выросшая из нескольких короткометражек: "Голос моря", "Гудбай, Америка!" (не путать с недавним детищем Сарика Андреасяна), "Интервью", "Огоньки", "Москва - Владивосток". Протагонист едет поездом через всю Россию и собирает истории случайных попутчиков, а в конце рассказывает свою. Потерявший слух рыбак между покупкой нового слухового аппарата и помощью понравившейся ему иммигрантки выбирает последнее и взамен получает любовь. Кубинец с русскими корнями приезжает в Россию, чтобы получить американскую визу, но проникается обаянием русской глубинки и остаётся. Девушка встречает своего отца-писателя, которого никогда не видела, и берёт у него интервью под видом журналистки. Мальчик заводит дружбу с добрым и мудрым бомжем, который оказывается его дедом. Пожилой мужик и молодой парень в поезде создают музыкальную группу и становятся знаменитостями в Сети. По большей части сентиментальные и предельно незамысловатые зарисовки, но сделанные с большой любовью. И с видными актёрами, в числе которых Фёдор Добронравов, Кирилл Кяро, Алексей Серебряков, Юлия Ауг, Марина Васильева, Ольга Сутулова и другие.

Также на экранах: "Конец фильма" Владимира Котта; запись прошлогоднего московского концерта сольного проекта Тилля Линдеманна "Lindemann: Live in Moscow"; документалка "Пространство Лобачевского"; сборник анимации "МУЛЬТ в кино 126. Солнечные мультики".