Указ главы Республики Крым от 21 мая 2021 года № 116-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 22 мая по 23 мая 2021 года фестиваля, посвященного началу винодельческого сезона, проведение которого предусмотрено на территории Винного парка в г. Ялте, с. Оползневое, с привлечением общего количества участников и гостей фестиваля не более 1000 человек, на проведение в период с 25 мая по 28 мая 2021 года Пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым чемпионатов органов безопасности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по лѐгкой атлетике и спортивному ориентированию на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" с привлечением общего количества участников не более 200 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. C 24 мая 2021 года и до особого распоряжения Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания, стационарного отделения, созданного в комплексном центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в закрытом режиме с соблюдением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно графику, утвержденному Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







