Медведчук прибыл в киевский суд для обжалования домашнего ареста

Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, где будет рассмотрена апелляция на меру пресечения, избранную в отношении политика.

Печерский районный суд Киева 13 мая отказал прокуратуре Украины в аресте Медведчука, избрав для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля включительно. Офис генпрокурора Украины и СБУ заподозрили его в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Перед входом в здание суда лидер парламентской партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что считает домашний арест незаконным и намерен эту меру обжаловать.

Перед сегодняшним заседанием, сообщает портал Strana.ua, у здания Киевского апелляционного суда были значительно усилены меры безопасности. "На территории суда припарковано более 10 автозаков. У входа правоохранители проверяют все личные вещи всех, кто направляется в суд", - сообщает корреспондент портала.

Как сообщает с места событий корреспондент РИА Новости, у здания суда начались стычки между сторонниками Медведчука и националистами. Зачинщиками столкновений выступили несколько десятков человек с флагами партии "Национальный корпус" (запрещенная в РФ организация) и ряда других радикальных политических сил.