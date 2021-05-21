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21.05.2021 21:02
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России

Текст: Алексей Дуэль
Вслед за властями десятка российских регионов, пригласивших Илона Маска построить завод по производству Tesla (предложение миллиардер высказал на форуме "Новое знание") на их территории, идею поддержал Минпромторг. Об этом сообщает официальный Twitter-канал министерства.
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

"Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России", - отметили в ведомстве. "Приезжайте, обсудим", - добавили в Минпромторге.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Американский предприниматель в своем выступлении заявил, что новое предприятие по выпуску электромобилей может быть открыто в нашей стране. В ответ главы регионов один за другим стали публиковать твитты, в которых сообщали, почему такой завод надо построить именно на их земле.

Первым отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, заявивший, что его регион полностью готов к такому сотрудничеству. Андрей Воробьев в пользу Московской области предъявил такие аргументы как идеальная логистика, наличие хороших специалистов и уже налаженное производство "Мерседесов".

Твитты по данной теме также опубликовали руководители Удмуртии, Калининградской области, Москвы, Орловский и Свердловской областей, других регионов. В итоге и федеральное министерство промышленности и торговли решило поддержать инициативы местных властей. Здесь главным аргументом стали меры поддержки местных производителей, которые Минпромторг готов предоставить при локализации производства Tesla в России.