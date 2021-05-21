Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России

"Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России", - отметили в ведомстве. "Приезжайте, обсудим", - добавили в Минпромторге.
Американский предприниматель в своем выступлении заявил, что новое предприятие по выпуску электромобилей может быть открыто в нашей стране. В ответ главы регионов один за другим стали публиковать твитты, в которых сообщали, почему такой завод надо построить именно на их земле.
Первым отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, заявивший, что его регион полностью готов к такому сотрудничеству. Андрей Воробьев в пользу Московской области предъявил такие аргументы как идеальная логистика, наличие хороших специалистов и уже налаженное производство "Мерседесов".
Твитты по данной теме также опубликовали руководители Удмуртии, Калининградской области, Москвы, Орловский и Свердловской областей, других регионов. В итоге и федеральное министерство промышленности и торговли решило поддержать инициативы местных властей. Здесь главным аргументом стали меры поддержки местных производителей, которые Минпромторг готов предоставить при локализации производства Tesla в России.
Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021
Best regards,
Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa