Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.05.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

Новый мотор для Lada Granta: уже найдены проблемы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Несколько дней назад АвтоВАЗ сообщил о начале продаж Lada Granta с новым двигателем с индексом 11182. По неофициальной информации, выявлен ряд проблем, мешающих нормальной эксплуатации автомобиля.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Granta с новой мультимедиа скоро появится у дилеров. Выпуск стартовал

"Неожиданно выявилась неприятная особенность поведения данного агрегата. Ввиду того, что на Lada Granta отсутствует подрамник, при работе двигателя на холостых оборотах на кузов передаëтся излишняя вибрация. При включении осветительных приборов вибрация ещё более усиливается", - пишет Avtograd news.

"РГ" направила запрос автопроизводителю, с целью подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию. На момент публикации ответа получено не было.

Двигатель 11182 пришёл на смену 87-сильному 8-клапаннику. Объём составляет 1.6 литра, мощность - 90 л.с, крутящий момент - 143 Нм.

Агрегат отличается улучшенными топливными и динамическими характеристиками, а также обладает лучшей тягой на нижних оборотах: до 80% крутящего момента доступно на 1300 оборотах. Ещё одно преимущество - отсутствие необходимости регулировки клапанов на пробеге до 90 000 км, что позволяет экономить на первом, третьем и пятом ТО.

#Lada