Новый мотор для Lada Granta: уже найдены проблемы

Несколько дней назад АвтоВАЗ сообщил о начале продаж Lada Granta с новым двигателем с индексом 11182. По неофициальной информации, выявлен ряд проблем, мешающих нормальной эксплуатации автомобиля.

"Неожиданно выявилась неприятная особенность поведения данного агрегата. Ввиду того, что на Lada Granta отсутствует подрамник, при работе двигателя на холостых оборотах на кузов передаëтся излишняя вибрация. При включении осветительных приборов вибрация ещё более усиливается", - пишет Avtograd news.

"РГ" направила запрос автопроизводителю, с целью подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию. На момент публикации ответа получено не было.

Двигатель 11182 пришёл на смену 87-сильному 8-клапаннику. Объём составляет 1.6 литра, мощность - 90 л.с, крутящий момент - 143 Нм.

Агрегат отличается улучшенными топливными и динамическими характеристиками, а также обладает лучшей тягой на нижних оборотах: до 80% крутящего момента доступно на 1300 оборотах. Ещё одно преимущество - отсутствие необходимости регулировки клапанов на пробеге до 90 000 км, что позволяет экономить на первом, третьем и пятом ТО.