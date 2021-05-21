Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова из-за авиаударов Израиля

С момента обострения палестино-израильского конфликта около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ в результате авиаударов израильской армии. Такую информацию распространило министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что эти люди были перемещены в центры временного содержания. "Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни", - цитирует РИА Новости заявление. Также министерство обратилось с призывом к странам мира помочь сфере здравоохранения сектора Газа, которой требуется 46,6 миллиона долларов.

В прибрежном анклаве было полностью разрушены около 1,8 тысячи единиц жилья, частично повреждены еще 16,8 тысячи зданий. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 миллионов долларов

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. Число погибших в Газе палестинцев достигло 232, еще 1,9 тысячи получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Накануне в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира. Режим прекращения огня в регионе вступил в силу в пятницу в 02:00 мск.