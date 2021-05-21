Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд

Группа сотрудников центрального аппарата Роструда окажет методическую помощь и координацию при проведении расследования гибели десяти человек при ремонте очистных сооружений под Таганрогом, сообщила представитель федеральной службы.

"Комиссия по расследованию, которую возглавляет и.о. руководителя инспекции труда в Ростовской области, установит причины и обстоятельства случившегося, - заверили в Роструде. - Работы ведутся в тесном взаимодействии со следственными органами, МЧС и прокуратурой по Ростовской области".

Ранее стало известно, что в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений 18 работников получили отравление вредными веществами, предположительно, метаном. Десять из них погибли, еще восемь человек остаются в больнице.

"Ход расследования под личный контроль взял главный государственный инспектор труда Российской Федерации Михаил Иванков, - добавили в Роструде. - По его поручению в Ростовскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата Роструда во главе с начальником управления осуществления федерального надзора в сфере труда Дмитрием Францевым. Кроме того, Роструд инициирует проверку ростовского МУП "Управление "Водоканал" на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда".