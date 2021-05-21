Новости

Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео с места трагедии в Неклиновском районе Ростовской области, где в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли десять рабочих. Еще восемь человек пострадали, часть из них находится в реанимации.

Фото: iStock
Причиной гибели рабочих в Ростовской области стал выброс метана

На видео сотрудники следственных органов проводят необходимые следственные мероприятия и опрашивают очевидцев трагедии.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка. В результате отравления метаном пострадали рабочие МУП "Управление Водоканала" Таганрога. Точное количество погибших сразу установить не удалось, поскольку коллектор, на прочистке которого были задействованы люди, оказался заполнен водой.

СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства для дальнейшего расследования.

На место трагедии уже выехали криминалисты, следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область РГ-Видео

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму