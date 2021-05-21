СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео с места трагедии в Неклиновском районе Ростовской области, где в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли десять рабочих. Еще восемь человек пострадали, часть из них находится в реанимации.

На видео сотрудники следственных органов проводят необходимые следственные мероприятия и опрашивают очевидцев трагедии.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка. В результате отравления метаном пострадали рабочие МУП "Управление Водоканала" Таганрога. Точное количество погибших сразу установить не удалось, поскольку коллектор, на прочистке которого были задействованы люди, оказался заполнен водой.

СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина все материалы дела будут переданы в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства для дальнейшего расследования.

На место трагедии уже выехали криминалисты, следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП.