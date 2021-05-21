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21.05.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области 22 мая объявили днем траура

Текст: Лариса Ионова
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура в связи с трагедией под Таганрогом, где в результате выброса метана в коллекторе погибли десять человек. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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"В cвязи с трагической гибелью людей 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 22 мая 2021 года днем траура в Ростовской области", - цитирует документ пресс-служба губернатора.

В день траура на всей территории региона будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Ростовской области, флаги муниципальных образований области. Также отменяются развлекательные мероприятия и теле-радиопередачи в день траура.

Напомним, в поселке Дмитриадовка под Таганрогом во время аварийных работ погибли 10 человек, еще восемь - пострадали, пятеро из них находятся в реанимации таганрогской городской больницы скорой медицинской помощи.

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