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21.05.2021 09:28
Рубрика: В мире

Республиканцы хотят помешать изменить политику в отношении "Северного потока-2"

Текст: Алексей Чуриков

Группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила новый законопроект, призванный помешать нынешней политике администрации Белого дома в отношении "Северного потока-2". В заявлении, опубликованном на сайте ответственного за продвижение этой законодательной инициативы сенатора от Северной Дакоты Кевина Крамера, прямо говорится, что закон должен "отменить действия Байдена по "Северному потоку-2" и расширить санкции против России".

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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В тексте заявления указывается, что закон должен стать ответом на последние действия администрации Байдена, отказавшейся от введения санкций в отношении оператора компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2" - и Маттиаса Варнига, ее исполнительного директора. Напомним, глава американского Государственного департамента Этнони Блинкен заявил, что приостановка санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее руководства происходит "в интересах Соединенных штатов".

Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что США в целом продолжат выступать против завершения проекта газопровода. "Наша позиция против "Северного потока 2" непоколебима", - особо подчеркнули в заявлении главы Госдепа. На этом фоне пресс-секретарю Белого дома Дженнифер Псаки в ходе вчерашней пресс-конференции пришлось оправдываться за то, что США на самом деле не могут остановить строительство газопровода. Она намекнула на то, что на момент вступления Байдена в должность "СП-2" был достроен уже на 95%. "Как мы могли бы остановить проект в другой стране, который уже построен на 95%?", - задалась вопросом Псаки, отметив, что США продолжают считать этот проект "плохой идеей".

Новая законодательная инициатива республиканцев в Сенате призвана как раз не лишить нынешнюю администрацию возможности отменить или ослабить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Если этот законопроект будет принят, то санкции в отношении оператора и его руководителей будут восстановлены. Кроме того, согласно проекту этого закона, новые санкции могут быть наложены уже в отношении субподрядчиков и любых организаций, принимающих участие в строительстве "Северного потока-2".

В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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