Россия на ГА ООН призвала срочно провести встречу ближневосточного "квартета"

На заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил безотлагательно провести встречу ближневосточного "квартета". Речь идет о группе, созданной при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

"Мы выступаем за активизацию деятельности "ближневосточного квартета", - подчеркнул Полянский, отметив, что встреча необходима для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия. В целях учета мнения заинтересованных сторон зампостпреда также предложил созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с участием региональных государств. "Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса", - цитирует РИА Новости.

Палестино-израильский конфликт обострился с 10 мая. Число погибших в Газе палестинцев достигло 232, еще 1,9 тысячи получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Накануне в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.