Сенатор США внес в Конгресс резолюцию против продажи оружия Израилю

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс представил в четверг резолюцию, которая направлена против продажи Израилю высокоточных вооружений на 735 миллионов долларов. Комментируя документ, Сандерс напомнил, что произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей.

"Мы не можем просто позволить пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе", - цитирует законодателя ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Отмечается, что данная резолюция не имеет обязательной силы.

Напомним, пятого мая, за несколько дней до обострения палестино-израильского конфликта, американская администрация уведомила Конгресс об оружейной сделке. Ее поддержали демократы и республиканцы в комитетах по иностранным делам обеих палат. На этой неделе Сандерс уже выступил с призывом "внимательно взглянуть" на военную помощь, выделяемую Вашингтоном Израилю. "Использование помощи США в поддержку нарушений прав человека незаконно", - подчеркнул сенатор.

Действующие в Газе группировки и израильская армия начали обмен ударами вечером 10 мая. За это время по территории еврейского государства было выпущено более четырех тысяч ракет, а израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В общей сложности жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

В пятницу в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу 21 мая с 02:00 мск.