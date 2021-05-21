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21.05.2021 15:30
Рубрика: В мире

СМИ: Полиция Израиля штурмует комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе

Текст: Алексей Чуриков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Пятничная молитва в мечети Аль-Акса на Храмовой горе закончилась столкновениями между палестинцами и израильской полицией. Как сообщает телеканал Al Jazeera, силы правопорядка Израиля провели штурм на территории мечети с применением светошумовых гранат и резиновых пуль.

Фото: AFP/SAID KHATIB
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По информации корреспондента телеканала, в результате стычек пострадали 15 палестинцев. Со слов очевидцев, участвовавшие в молитве палестинцы остались на территории комплекса мечети, чтобы отметить прекращение огня между ХАМАС и правительством Израиля. "Полиция начала стрелять по толпе, чтобы ее разогнать", - рассказал репортер Имран Хан. Ранее арабские СМИ сообщали, что в мечети Аль-Акса должна была пройти заочная поминальная молитва по погибшим в последнюю неделю палестинцам.

Израильские СМИ, в свою очередь, сообщают, что после окончания молитвы со стороны собравшихся на территории мечети в полицию полетели камни и другие предметы. После этого силам полиции был отдан приказ войти на территорию комплекса с целью наведения общественного порядка.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. Число погибших в Газе палестинцев достигло 232, еще 1,9 тысячи получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Накануне в Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира. Режим прекращения огня в регионе вступил в силу в пятницу в 02:00 мск.

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