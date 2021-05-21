Соцсети попросили удалить все упоминания об "индийском" штамме COVID

Власти Индии обратились к представителям всех социальных сетей с просьбой удалить все упоминания о так называемом индийском штамме коронавируса и даже всю информацию, которая подразумевает существование такого штамма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве страны.

Формальная причина - отсутствие такого наименования варианта коронавируса в документах Всемирной организации здравоохранения. По данным Дели, ВОЗ никогда не использовала термин "индийский штамм".

Между тем именно Всемирная организация здравоохранения добавила индийский штамм коронавируса в список самых опасных. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, хотя там его действительно именуют по-другому.

"Предварительные данные из Индии предполагают, что вариант B.1.617, как его называем официально, имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие, которые тоже циркулируют в Индии", - сообщила Вуйович.

Позже в Индии выявили и вариант B.1.618.