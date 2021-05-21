Топ-менеджер АвтоВАЗа рассказал о дизайн-проекте новой Lada Niva

Утвержденного дизайна новой "Нивы" не существует. Об этом заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне в ходе открытия дилерского центра в Новосибирске.

Он подтвердил, что в ближайшие четыре года Lada выпустит четыре новых модели, в том числе Niva следующей генерации. Однако гуляющие в интернете изображения этой машины не соответствуют действительности.

"Дизайн-проекта Lada Niva 2024 в настоящее время не существует!" - приводит слова топ-менеджера местный сайт "Автосоюз".

Морне пошутил, что на еженедельных заседаниях правления компании "очень часто случаются "презентации" новых моделей Lada, найденных на просторах интернета".

"И все члены правления с удивлением обнаруживают новые модели бренда, которых в реальном мире не существует. Умельцы с помощью фотошопа создают плоды своих фантазий и выкладывают их в интернет. Но это всего лишь плоды их фантазий", - констатировал исполнительный вице-президент АвтоВАЗа.

Напомним, в начале мая в СМИ появились подробности об утвержденном дизайне новой "Нивы", в котором, якобы, не нашлось места фирменным Х-образным элементам. Инсайдеры утверждали, что автомобиль будет напоминать самую первую "Ниву", при этом круглые фары у него заменят на сложную оптику, "примерно как на концепте".

Планируется, что новая "Нива" появится в 2023-2024 годах.

Сейчас самую доступную Niva Legend актуального поколения можно купить по цене 619 900 рублей. У нее атмосферный мотор объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач и постоянный полный привод с раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.