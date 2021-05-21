В Японии изучат данные по препарату AstraZeneca перед его применением

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не намерено сразу после одобрения в стране препарата британско-шведской компании AstraZeneca использовать его для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK.

Осторожность ведомства связана с информацией о возможном возникновении тромбов у привитых вакциной. В связи с этим японский Минздрав планирует предварительно изучить соответствующие зарубежные данные и установить возрастную категорию, подходящую для вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет ТАСС.

Ожидается, что Минздрав Японии в пятницу примет решение по поводу выдачи официального разрешения вакцине AstraZeneca, а также препарату американской компании Moderna. Сейчас единственной разрешенной в стране для использования вакциной от коронавируса является препарат американо-германского консорциума фирм Pfizer и BioNTech.