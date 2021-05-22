Что мешает расти российскому авторынку еще больше

"Черный" апрель, который российский авторынок пережил в 2020-м, закономерно обернулся рекордным ростом в нынешнем году. Впрочем, если бы автопроизводителям удалось решить проблему дефицита, этот рост мог быть даже еще больше.

Занимательная статистика

Российский авторынок, который по итогам марта очередной раз скатился в "минус", в прошлом месяце показал рекордный рост.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле россияне купили 152 тыс. автомобилей, что почти в 4 раза лучше результата годичной давности. А он, напомним, стал худшим в истории российского авторынка, поскольку разразившаяся год назад эпидемия коронавируса привела к закрытию дилерских центров и обвалу спроса на новые машины.

Поэтому более показательным будет сравнение с мартом текущего года или апрелем "доковидного" 2019-го, по отношению к которым продажи автомобилей увеличились всего на 2% и 7% соответственно. По итогам четырех месяцев 2021 года кривая продаж также поднялась выше "нуля": реализовано 515,9 тыс. новых машин - это на 24% больше, чем в прошлом году, и на 1% выше показателя за тот же период 2019-го.

Как отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, большинство проданных в прошлом месяце автомобилей - законтрактованные ранее, но, по причине дефицита, выданные покупателям только сейчас. Если бы в автосалонах доступность моделей была на том же уровне, что и до локдауна 2020 года, продажи могли бы быть выше в 1,5 раза.

В свою очередь, в компании "Рольф" полагают, что дефицит на рынке новых автомобилей, вероятно, будет сохраняться до конца года. На текущий момент наличие товарных автомобилей на складе в самых востребованных комплектациях - важный фактор успеха в рейтинге продаж.

Назло рекордам

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Действительно, наибольший рост продаж в апреле показали ведущие локализованные автопроизводители: Lada, Kia, Hyundai и Renault. Стоит при этом отметить, что они оказались успешнее многих других марок, несмотря на то, что госпрограммы, дающие им конкурентное преимущество, по-прежнему не действуют.

По словам Дениса Мигаля, локализованные автопроизводители всегда демонстрируют лучшую динамику продаж по сравнению с импортными марками, поскольку меньше зависят от колебания курса валют и роста утилизационного сбора. Соответственно, и цены на них существенно ниже, чем на представителей брендов, производство которых не налажено в России.

А лучшую динамику продаж в апреле демонстрируют китайские Haval и Chery, которые впервые вошли в десятку лидеров российского рынка легковых машин. Они, в свою очередь, ведут между собой борьбу за первенство в китайском сегменте, и ее исход во многом будет предрешен появлением в продаже нового компактного кроссовера Haval Jolion.

"Спрос на китайские автомобили растет за счет их технологичности, оптимального соотношения цены и качества, наполненности комплектаций.

Еще одним положительным фактором в пользу китайских брендов является то, что в большинстве своем они представлены в России наиболее востребованным сегментом - SUV, в структуре продаж кроссоверы и внедорожники составляют 95%. Кроме того, китайские автопроизводители устойчивы в плане производства и поставки комплектующих и имеют меньше проблем с доступностью автомобилей, чем другие бренды.

Однако не стоит забывать, что это рост от очень низкой базы - и я бы сказал, что один из ключевых факторов роста", - рассуждает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Налог на льготы

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Очевидно, что в ближайшие несколько месяцев российский авторынок продолжит расти на низкой базе, учитывая, что в рамках введенного год назад режима самоизоляции дилерские центры в некоторых регионах смогли открыться после локдауна только к началу лета.

Также спрос должна подстегнуть и программа льготного автокредитования, которая в ближайшее время вновь станет доступна для покупателей. Правда, ее возобновление может совпасть с очередным скачком цен из-за индексации ставок утилизационного сбора на 25%, которая требуется как раз для расширения господдержки авторынка. В результате стоимость новых машин может вырасти на те же 10%, что составляет скидка от государства по льготным автокредитам, а значит, реальной выгоды для покупателей не будет никакой.

Как считает генеральный директор компании "Автодом" Андрей Ольховский, среди главных факторов, влияющих на динамику рынка, будут программы поддержки продаж и снижение ставок по кредитам. Во втором полугодии насыщение рынка будет в значительной степени реализовано, а цены на автомобили станут еще выше, и эти факторы будут играть существенную роль. Наиболее популярными будут те модели, на которые автопроизводители смогут сохранить цены, максимально приближенные к прошлому году.

В свою очередь, в компании "Рольф" ожидают, что постепенное повышение цен на новые машины будет заставлять покупателей искать более доступные варианты, и уже видят усиление интереса к проверенным "молодым" автомобилям с пробегом, которые для многих становятся альтернативой приобретению новой машины.